Współpracownicy żegnają kolegę, który śmiertelnie zatruł się mięsem z targu

Rozpoczynamy procedurę wychodzenia z artykułu 7. - oświadczył minister ds. UE Adam Szłapka. W Brukseli we wtorek odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Ogólnych, na którym minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił plan działania dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości. Po spotkaniu wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova oceniła, że to krok, który może doprowadzić do zakończenia procedury artykułu 7. wobec Polski, jednak zastrzegła, że jest jeszcze dużo pracy do wykonania.