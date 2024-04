Biegli o przyczynach śmierci mężczyzny, który zmarł po zjedzeniu galarety z targu

czytaj dalej

Rok temu na "promocję jednostek samorządu terytorialnego" wydano w Łodzi ponad 5,5 miliona złotych. W tym roku ta kwota jest niemal trzykrotnie wyższa i przekracza 15 milionów. Na inwestycje natomiast zaplanowano w 2024 r. miliard złotych mniej niż rok wcześniej. Na co nie żałowano pieniędzy, a gdzie szukano oszczędności? Ile wydano na drogi, a ile na przedszkola i w którym momencie kadencji decydowano się na zmiany? Żeby to sprawdzić przeanalizowaliśmy cztery ostatnie budżety miasta - od 2021 roku aż do teraz. W tvn24.pl sprawdzamy przed wyborami, na co samorządowcy największych polskich miast wydają najwięcej pieniędzy.