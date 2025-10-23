Logo strona główna
Rzeszów

Nie spanikował, tylko działał. Policja nagrodziła Janka za dojrzałą reakcję i odwagę

Janek z Rzepedzi wykazał się odwagą i dojrzałością - podkreślają policjanci
Do zdarzenia doszło w powiecie sanockim
Źródło: Google Maps
Kiedy zobaczył wypadek, nie wahał się ani chwili. 11-letni Janek z Rzepedzi na Podkarpaciu zadzwonił na numer alarmowy, przekazując dokładne informacje. Dzięki niemu ranny motocyklista szybko otrzymał fachową pomoc.

Do zdarzenia doszło na początku października w Rzepedzi. W wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego ucierpiał motocyklista. To właśnie wtedy Janek, mimo młodego wieku, zachował spokój i podjął błyskawiczne działania – powiadomił operatora numeru 112, dokładnie opisując miejsce i okoliczności zdarzenia.

W środę chłopiec odwiedził Komendę Powiatową Policji w Sanoku. Na zaproszenie komendanta, w towarzystwie mamy i młodszego brata Huberta, odebrał z rąk podinspektora Zbigniewa Kłudki – zastępcy komendanta powiatowego – list gratulacyjny oraz drobny upominek. Policjanci podziękowali 11-latkowi za dojrzałą postawę i odwagę, podkreślając, że jego reakcja może być wzorem dla innych dzieci i dorosłych.

Janek z Rzepedzi wykazał się odwagą i dojrzałością - podkreślają policjanci
Janek z Rzepedzi wykazał się odwagą i dojrzałością - podkreślają policjanci
Źródło: KPP Sanok

Słowa uznania trafiły również do rodziców Janka. Funkcjonariusze podkreślili, że to dzięki ich wychowaniu chłopiec potrafił zachować się odpowiedzialnie w sytuacji zagrożenia.

Podczas wizyty w jednostce policji Janek miał okazję z bliska przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy, zobaczyć pojazdy służbowe i policyjne wyposażenie. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem i zapewnieniem, że jego przykład zostanie wykorzystany w działaniach edukacyjnych dotyczących właściwego reagowania na niebezpieczne sytuacje.

Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sanok

Policja Podkarpacie
