Przydrożne drzewo runęło wprost na jadące auto. 20-latek w szpitalu

Czteromiesięczna Nadia, która ze śladami znęcania trafiła się do szpitala w Rzeszowie (woj. podkarpackie), została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. - Dziecko podejmuje funkcje życiowe i reaguje na bodźce zewnętrzne - przekazał nam rzecznik szpitala. Niemowlę utrzymywane było w stanie śpiączki farmakologicznej. Do szpitala trafiło z połamanymi kończynami, zadrapaniami i urazem głowy. Rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się i trafili do aresztu.