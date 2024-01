Pijany nastolatek "pożyczył" samochód, wjechał do rowu i uciekł przez pole

W sylwestrową noc do policjantów z komendy policji w Jarosławiu (woj. podkarpackie) zadzwonił mieszkaniec pobliskiej wsi. Mężczyzna był w trakcie pogoni za osobą, która ukradła jego samochód i wjechała nim do rowu.

Najpierw "pożyczył" samochód, potem rower

"Nastolatek usłyszał już zarzuty w tej sprawie i przyznał się zarzucanych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach podał, że wracając z imprezy sylwestrowej, wszedł na jedną z posesji w Miękiszu Starym i "pożyczył" sobie skodę, w której znajdowały się kluczyki. Wsiał do auta i ruszył. Jak stwierdził, w pewnym momencie zarzuciło go i wjechał do przydrożnego rowu. Porzucił samochód i dalej uciekał polami. Kiedy dotarł do najbliższych zabudowań, z posesji znajomych zabrał rower i kontynuował nim jazdę w kierunku miejsca zamieszkania" – czytamy w komunikacie.