Za tę torebkę 65-latka może trafić do więzienia na pięć lat

- Będziemy mieć możliwość rozdysponowania laptopów do szkół, tak żeby one nie marnowały się w magazynie - powiedział biznesowej redakcji tvn24.pl Marek Gieorgica, dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o laptopy z flagowego projektu Prawa i Sprawiedliwości "Laptop dla ucznia", których poprzedni rząd zamówił za dużo. Do magazynu wróciło ich piętnaście tysięcy. - Dlatego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej proponujemy przeprowadzić konkursy na ten sprzęt - przekazał.