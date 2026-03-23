Poszukiwana w całej Europie oszustka wpadła na polskiej granicy

Do zdarzenia doszło w Medyce (woj. podkarpackie)

Do zatrzymania doszło w miniony piątek, 20 marca, podczas kontroli wjazdowej na przejściu granicznym w Medyce. Jak poinformował starszy chorąży sztabowy Andrzej Bembenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, tożsamość kobiety została zweryfikowana w międzynarodowych bazach danych.

- W trakcie odprawy granicznej okazało się, że kobieta jest poszukiwana europejskim nakazem aresztowania wydanym przez władze Niemiec. Cudzoziemka jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami w internecie - przekazał st. chor. sztab. Bembenek.

Grozi jej do 10 lat więzienia

Z ustaleń śledczych wynika, że 35-latka mogła brać udział w procederze przestępczym na terenie Niemiec. Zgodnie z tamtejszym kodeksem karnym za zarzucane jej czyny grozi do 10 lat więzienia.

Po zatrzymaniu kobieta została doprowadzona do prokuratury, a następnie stanęła przed sądem, który zastosował wobec niej tymczasowe aresztowanie. Obecnie trwają procedury związane z jej ekstradycją do Niemiec.

Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 42 osoby poszukiwane przez polskie i zagraniczne organy ścigania.

Opracowanie Martyna Sokołowska /tok