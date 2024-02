Rolnicy blokują dojazd do przejścia granicznego w Medyce i zapowiadają: będzie coraz gorzej

Rolnicy blokują drogę do przejścia granicznego w Medyce (woj. podkarpackie). Mają transparenty i biało-czerwone flagi. Na miejscu płonie słoma, rolnicy przywieźli też trumnę, która ma symbolizować śmierć polskiego rolnictwa. Co jakiś czas dochodzi do spięć między protestującymi, a kierowcami. Kilka dni temu jeden z nich chciał staranować blokadę, został ukarany przez policję.

Jak powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Grzegorzem Jareckim Roman Kondrów z "Podkarpackiej Oszukanej Wsi", protestujący domagają się na okres wojny rekompensaty do zbóż do wszystkich produktów rolnych. Wtedy mogą odstąpić od protestów. - A jak tego nie będzie, szanowni państwo, będzie coraz gorzej - powiedział na antenie TVN24 Kondrów.

Dyskusje protestujących z kierowcami

Jak relacjonuje reporter Grzegorz Jarecki, na miejscu jest spokojnie i bezpiecznie. - Rolnicy - jak zapowiadali - blokują fragment prowadzący do terminala granicznego w Medyce. Mają ze sobą flagi, mają kilka transparentów, na tym właściwie to się kończy - relacjonuje reporter TVN24.

Nerwowo - jak relacjonuje reporter - zachowuje się część ukraińskich kierowców z oczekujących na przejazd ciężarówek. - Co jakiś czas podchodzą do protestujących, domagając się przepuszczenia ich ciężarówki, czy większej liczy samochodów, bo w tej chwili jedna ciężarówka na godzinę jest przepuszczana przez tę blokadę - relacjonuje reporter.

- Pan idzie sobie z roboty i chce iść do swojego domu, stoi sąsiad i mówi "nie, nie pójdziesz do domu, pan będzie tu czekał, póki ja sobie nie załatwię swojej sprawy". Dlaczego pan nie puści kogoś do swojego domu, mnie do mojego domu pan musi puścić, a jak nie puszczasz, to nie jeden na godzinę, nie pół kroku żebym ja szedł do swojego domu, dwa miesiące - mówił jeden z kierowców.