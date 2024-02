Zmienił nazwisko i próbował przekroczyć granicę

czytaj dalej

Posiedzenie Rady Gabinetowej będzie podzielone na część jawną i niejawną. Ta pierwsza będzie transmitowana w mediach - powiedziała minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. W czwartek premier Donald Tusk, zapowiadając, że rząd zjawi się na Radzie Gabinetowej, stwierdził, że "byłby bardzo usatysfakcjonowany", gdyby jej posiedzenie było transmitowane na żywo we wszystkich telewizjach. Premier chce, by w ten sposób było jasne, "o co chodzi, kto o czym debatuje i rozmawia".