Rzeszów

Zatrzymali taksówkę, pasażer przewoził "silną truciznę"

Funkcjonariusze wykryli 320 litrów nielegalnej nikotyny
Do zdarzenia doszło w Medyce (woj. podkarpackie)
Źródło: Google Maps
320 litrów nielegalnej nikotyny o wartości ponad miliona złotych wykryli w bagażniku taksówki strażnicy graniczni z Medyki (Podkarpacie). Towar przewoził pasażer, obywatel Ukrainy, który chciał go wywieźć do swojego kraju. Usłyszał zarzuty.

Jak poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej porucznik Piotr Zakielarz, do wykrycia płynnej nikotyny doszło w miejscowości Medyka. Funkcjonariusze straży granicznej wspólnie z mundurowymi służby celno-skarbowej z Przemyśla wytypowali do kontroli taksówkę, której pasażerem był 21-letni obywatel Ukrainy.

- W bagażniku funkcjonariusze wykryli 320 litrów płynu opatrzonego etykietami wskazującymi na zawartość nikotyny 99-procentowej. Badania próbek przeprowadzone w Laboratorium Celno-Skarbowym potwierdziły wysokie stężenie nikotyny w płynie - przekazał Zakielarz.

Dodał, że wartość towaru oszacowano na ponad 1,1 mln złotych.

Funkcjonariusze wykryli 320 litrów nielegalnej nikotyny
Funkcjonariusze wykryli 320 litrów nielegalnej nikotyny
Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

"Silna trucizna"

Okazało się, że właścicielem jest 21-latek, który przygotowywał towar do wywiezienia na Ukrainę. Mężczyzna nie uiścił wymaganego cła i podatku VAT za przewożony towar.

- Nie posiadał także specjalnego zezwolenia na przewóz materiału niebezpiecznego, a ta substancja w takim stężeniu jest silną trucizną - wyjaśnił przedstawiciel SG. Dodał, że nikotyna w płynie po rozcieńczeniu jest stosowana w e-papierosach. Towar został zatrzymany, a obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty związane z paserstwem celnym.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Straż GranicznaPodkarpacieE-papierosyKontrabanda
