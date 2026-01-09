Zatrzymali taksówkę, pasażer przewoził "silną truciznę"

Do zdarzenia doszło w Medyce (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

Jak poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej porucznik Piotr Zakielarz, do wykrycia płynnej nikotyny doszło w miejscowości Medyka. Funkcjonariusze straży granicznej wspólnie z mundurowymi służby celno-skarbowej z Przemyśla wytypowali do kontroli taksówkę, której pasażerem był 21-letni obywatel Ukrainy.

- W bagażniku funkcjonariusze wykryli 320 litrów płynu opatrzonego etykietami wskazującymi na zawartość nikotyny 99-procentowej. Badania próbek przeprowadzone w Laboratorium Celno-Skarbowym potwierdziły wysokie stężenie nikotyny w płynie - przekazał Zakielarz.

Dodał, że wartość towaru oszacowano na ponad 1,1 mln złotych.

Funkcjonariusze wykryli 320 litrów nielegalnej nikotyny Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

"Silna trucizna"

Okazało się, że właścicielem jest 21-latek, który przygotowywał towar do wywiezienia na Ukrainę. Mężczyzna nie uiścił wymaganego cła i podatku VAT za przewożony towar.

- Nie posiadał także specjalnego zezwolenia na przewóz materiału niebezpiecznego, a ta substancja w takim stężeniu jest silną trucizną - wyjaśnił przedstawiciel SG. Dodał, że nikotyna w płynie po rozcieńczeniu jest stosowana w e-papierosach. Towar został zatrzymany, a obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty związane z paserstwem celnym.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego.