Rzeszów Patomorfolożka zakopała płody w ogródku. Chce wyjść z aresztu Martyna Sokołowska |

Prokurator przesłuchał podejrzaną i postawił zarzuty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zażalenie na decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla Magdaleny H. wpłynęło do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w poniedziałek 22 czerwca. Jak w rozmowie z tvn24.pl przekazał sędzia Tomasz Mucha, rzecznik tego sądu, termin posiedzenia w tej sprawie nie został jeszcze wyznaczony.

Magdalena H. została aresztowana na trzy miesiące Źródło zdjęcia: TVN24

Obrończyni Magdaleny H., adwokat Patrycja Chobel, już po zatrzymaniu swojej klientki zapowiadała złożenie zażalenia na decyzję o areszcie. Obrona zawnioskowała o zastosowanie wobec patomorfolożki środków o charakterze wolnościowym - zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policyjnego pięć razy w tygodniu. - Moja klientka ma trzydziestoletni staż pracy i nieposzlakowaną opinię - mówiła przed kamerą TVN24, uzasadniając wniosek.

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Zakopała 34 płody w ogródku

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 57‑letnia patomorfolożka Magdalena H. zakopywała na terenie swojej posesji w Lutoryżu odpady medyczne - w tym płytki mikroskopowe, zniszczoną dokumentację oraz ludzkie szczątki, w tym płody lub ich fragmenty. Prokuratura informuje, że łącznie odnaleziono szczątki 34 płodów.

Odpady medyczne i szczątki ukryte były w różnych częściach ogrodu, na głębokości od 1,2 do 1,6 metra. Zabezpieczone szczątki przekazano biegłym, którzy mają ustalić wiek płodów oraz czas, jaki spędziły w ziemi.

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Grozi jej 12 lat więzienia

Makabrycznego odkrycia dokonano w środę 10 czerwca, podczas prac ziemnych na terenie posesji. Jeden z robotników natrafił na odpady medyczne i ludzki płód. Na miejsce natychmiast wezwano policję, a czynności śledczych trwały do soboty 13 czerwca.

Policyjne działania w Lutoryżu Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie

Dzień wcześniej funkcjonariusze zatrzymali Magdalenę H. w drodze do pracy. Jak ustalono, kobieta była związana zawodowo z kilkoma rzeszowskimi szpitalami, a ostatnio pracowała w Zamościu. Usłyszała zarzuty znieważenia zwłok, niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi oraz porzucenia niebezpiecznych materiałów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Przyznała, że samodzielnie przewiozła i zakopała na swojej posesji ludzkie płody oraz inne odpady medyczne. Grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności.

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Magdalena H. jest doktorem nauk medycznych i patolożką. Do 2017 roku była też biegłą sądową z zakresu patomorfologii przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Prowadziła także prywatny gabinet w Rzeszowie.

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