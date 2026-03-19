Rzeszów

Podejrzany pakunek koło sklepu. Zaskakujący finał policyjnej akcji

"Pakunek" okazał się elementem szkolnego projektu należącym do grupy dzieci
Do zdarzenia doszło w Lubaczowie (woj. podkarpackie)
Źródło: Google Maps
Podejrzany pakunek przy jednym ze sklepów w Lubaczowie postawił na nogi policję. Jak się okazało, był to element szkolnego projektu pozostawiony przez dzieci.

We wtorek po południu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie otrzymał zgłoszenie o podejrzanej paczce pozostawionej bez nadzoru przy ulicy Słowackiego, w pobliżu jednego ze sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które zabezpieczyły teren, by uniemożliwić dostęp osobom postronnym.

Funkcjonariusze przystąpili do sprawdzenia zawartości pakunku i ustalenia jego właściciela. Po krótkim rozpoznaniu okazało się, że paczka jest efektem pracy twórczej nastolatków - dzieci, które w godzinach popołudniowych przebywały w okolicy, zostawiły tam element swojego projektu szkolnego.

"Pakunek" okazał się elementem szkolnego projektu należącym do grupy dzieci
"Pakunek" okazał się elementem szkolnego projektu należącym do grupy dzieci
Źródło: KPP w Lubaczowie

Po potwierdzeniu, że przedmiot nie stanowi żadnego zagrożenia, został zwrócony właścicielom.

Policja przypomina, że każdy sygnał o pozostawionym bez opieki przedmiocie w miejscu publicznym musi zostać sprawdzony. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców, zwłaszcza do młodzieży, o zachowanie ostrożności i pilnowanie swoich rzeczy, aby uniknąć niepotrzebnych interwencji służb.

Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja
Dowiedz się więcej:

Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lubaczowie

Czytaj także:
broker, giełda, wall street, stock exchange
Ceny szukają sufitu. "Wcale nie będzie szaleństwem"
BIZNES
Kontrole straży miejskiej w SCT
Auta z zagranicznymi tablicami w strefie czystego transportu. "Specyficzna sytuacja"
WARSZAWA
Joe Kent
Media: jest dochodzenie FBI po dymisji człowieka Trumpa
Świat
imageTitle
Nietypowe wyzwanie Świątek i Sabalenki. Górą Polka
EUROSPORT
pap_20230903_1KB
Wiceszef klubu PiS: poinformowałem Włosowicza o wykluczeniu
Polska
Premier Słowacji Robert Fico
Fico: Polakom opłacało się tankować, wyschły dziesiątki stacji paliw
BIZNES
Adam Glapiński
Pierwsza taka kontrola w NBP. W tle "kreatywne podejścia do rezerw złota"
Polska
Policyjny kogut nocą
O 1 w nocy stracił prawo jazdy
WARSZAWA
Uderzył w jadący za nim samochód
12-latek za kierownicą ładowarki zderzył się z autem. "Pomyliły mu się przyciski"
Białystok
Wypadek na DK 62 pod Radziejowem
Po uderzeniu busa traktor rozpadł się na części
Kujawsko-Pomorskie
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zmasakrowana szyja i klatka piersiowa. Zginął podczas pracy z piłą motorową
Szczecin
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
METEO
Viktor Orban
"On nas zdradził". Premier ostro o Orbanie
Świat
Czarzasty
Marszałek Sejmu zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Polska
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Twórca ujawnia kulisy projektu
BIZNES
Mężczyzna wszedł do sklepu
Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym
WARSZAWA
Przemysław Czarnek podczas spotkania w Lubartowie
To nie "wuj na weselu", to strateg. Językoznawczyni słucha Czarnka
Anna Winiarska
W niedzielę wystartuje Półmaraton Warszawski
Na starcie stanie 25 tysięcy biegaczy
WARSZAWA
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
"Najwyższa dzienna strata" Rosjan w tym roku. Ukraina: wróg nie rezygnuje
Świat
imageTitle
Świątek w starciu z Linette. Kiedy polski hit Miami Open?
EUROSPORT
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
"Niedoróbki", "braki formalne", zmiana w ostatniej chwili. Kulisy decyzji
Patryk Michalski
imageTitle
Trafił przez niemal całe boisko. Nie taki był jego zamiar
EUROSPORT
Samorządowcy skierują wnioski do UOKiK o zbadanie polityki Orlenu w zakresie kształtowania cen paliw
Domański: to wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji
BIZNES
50 min
Karol Nawrocki
Nawrocki pisze do Czarzastego. "Demonstracyjne"
News Michalskiego
Ewa Zajączkowska-Hernik: "Rząd Tuska zgodził się na ETS2". Nieprawda
Zajączkowska-Hernik: "rząd Tuska zgodził się na ETS2". A naprawdę?
Michał Istel
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Najnowsze dane z przemysłu
BIZNES
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem
WARSZAWA
Antyrządowy protest w stolicy Iranu, Teheranie, 8 stycznia 2026 roku
Skazani za "działania na rzecz reżimu syjonistycznego i USA". Wykonano egzekucję
Świat
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle przeciętnie zarabiamy. "Powiało chłodem"
BIZNES
imageTitle
Bohater igrzysk zaskoczył decyzją. Zmienia dyscyplinę
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica