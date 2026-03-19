Podejrzany pakunek koło sklepu. Zaskakujący finał policyjnej akcji

Do zdarzenia doszło w Lubaczowie (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

We wtorek po południu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie otrzymał zgłoszenie o podejrzanej paczce pozostawionej bez nadzoru przy ulicy Słowackiego, w pobliżu jednego ze sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które zabezpieczyły teren, by uniemożliwić dostęp osobom postronnym.

Funkcjonariusze przystąpili do sprawdzenia zawartości pakunku i ustalenia jego właściciela. Po krótkim rozpoznaniu okazało się, że paczka jest efektem pracy twórczej nastolatków - dzieci, które w godzinach popołudniowych przebywały w okolicy, zostawiły tam element swojego projektu szkolnego.

"Pakunek" okazał się elementem szkolnego projektu należącym do grupy dzieci Źródło: KPP w Lubaczowie

Po potwierdzeniu, że przedmiot nie stanowi żadnego zagrożenia, został zwrócony właścicielom.

Policja przypomina, że każdy sygnał o pozostawionym bez opieki przedmiocie w miejscu publicznym musi zostać sprawdzony. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców, zwłaszcza do młodzieży, o zachowanie ostrożności i pilnowanie swoich rzeczy, aby uniknąć niepotrzebnych interwencji służb.