Podejrzany pakunek koło sklepu. Zaskakujący finał policyjnej akcji

We wtorek po południu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie otrzymał zgłoszenie o podejrzanej paczce pozostawionej bez nadzoru przy ulicy Słowackiego, w pobliżu jednego ze sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które zabezpieczyły teren, by uniemożliwić dostęp osobom postronnym.
Funkcjonariusze przystąpili do sprawdzenia zawartości pakunku i ustalenia jego właściciela. Po krótkim rozpoznaniu okazało się, że paczka jest efektem pracy twórczej nastolatków - dzieci, które w godzinach popołudniowych przebywały w okolicy, zostawiły tam element swojego projektu szkolnego.
Po potwierdzeniu, że przedmiot nie stanowi żadnego zagrożenia, został zwrócony właścicielom.
Policja przypomina, że każdy sygnał o pozostawionym bez opieki przedmiocie w miejscu publicznym musi zostać sprawdzony. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców, zwłaszcza do młodzieży, o zachowanie ostrożności i pilnowanie swoich rzeczy, aby uniknąć niepotrzebnych interwencji służb.
