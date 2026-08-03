Rzeszów Na łuku drogi zjechał na przeciwny pas i uderzył w motocykl. 22-latek nie przeżył Oprac. Martyna Sokołowska |

W wypadku zginął kierowca motocykla Źródło wideo: KMP Przemyśl Źródło zdj. gł.: KMP Przemyśl

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Do wypadku doszło w niedzielę (2 sierpnia) przed godziną 15 w Leszczawie Dolnej w powiecie przemyskim.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobową Skodą na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka motocyklem.

Kierowca skody zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z motocyklem Źródło zdjęcia: KMP Przemyśl

Pomimo przeprowadzonej reanimacji 22-latek kierujący jednośladem, w wyniku doznanych obrażeń zginął na miejscu.

Kierujący samochodem 28-latek był trzeźwy, wraz z pasażerką trafił do szpitala.

W wypadku zginął kierujący motycyklem Źródło zdjęcia: KMP Przemyśl

Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu.