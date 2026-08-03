Na łuku drogi zjechał na przeciwny pas i uderzył w motocykl. 22-latek nie przeżył
Do wypadku doszło w niedzielę (2 sierpnia) przed godziną 15 w Leszczawie Dolnej w powiecie przemyskim.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobową Skodą na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka motocyklem.
Pomimo przeprowadzonej reanimacji 22-latek kierujący jednośladem, w wyniku doznanych obrażeń zginął na miejscu.
Kierujący samochodem 28-latek był trzeźwy, wraz z pasażerką trafił do szpitala.
Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu.
Źródło: tvn24.pl