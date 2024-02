"Zaparkował" na trawniku przed komendą policji i ukrył się w sklepie

czytaj dalej

Nowe wybory to nie jest dzisiaj pewnie najlepsze rozwiązanie, ale to jest rozwiązanie, na które jesteśmy gotowi - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. - Nasi wyborcy nadal oczekują rozliczenia tego złodziejstwa PiS-u i bardzo nam w tym kibicują, ale po drugie, bardzo liczą na to, że my się po prostu PiS-owi nie damy, nie damy się tym szantażom prezydenta, że po prostu będziemy robić swoje, że będziemy skuteczni - zaznaczyła.