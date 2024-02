"Proszę ratować psa, właściciel bije go łańcuchem". 44-latek stanie przed sądem. Nagranie

Przed sądem stanie 44-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego (woj. podkarpackie), który bił łańcuchem swojego psa. Ktoś wszystko sfilmował i wysłał nagranie do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals, które uratowało pobite i wystraszone zwierzę.

Do zdarzenia doszło 17 lutego w powiecie brzozowskim. Anonimowa osoba nagrała telefonem, jak pijany mężczyzna znęca się nad swoim psem i powiadomiła Ogólnopolskie Towarzystw Ochrony Zwierząt Animals w Sanoku. "Proszę ratować psa, właściciel bije go łańcuchem" - napisano w zgłoszeniu, do którego zostało dołączone nagranie.