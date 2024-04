Kompletnie pijany wjechał pod pociąg

czytaj dalej

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński stawił się w poniedziałek przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. W drodze do Sejmu były poseł PiS rozmawiał z dziennikarzami. Na pytanie o to, jak planuje bez przepustki dostać się na teren parlamentu, odparł, że "ma wezwanie do budynku".