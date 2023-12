Ugodziła nożem znajomego, odpowie za zabójstwo. Tłumaczyła, że "chciała go postraszyć"

Prokuratura Rejonowa w Krośnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 32-letniej Agnieszce W., która w Krośnie (woj. podkarpackie) ugodziła nożem swojego 26-letniego znajomego. Mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Kobieta tłumaczyła śledczym, że nie chciała zranić ani zabić znajomego, a jedynie go "postraszyć", bo ten miał ją nachodzić. Przed sądem odpowie za zabójstwo.

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia pod wieczór w jednym z bloków przy ulicy Kolejowej w Krośnie w mieszkaniu 32-latki. Z ustaleń śledczych wynika, że Agnieszka W. i 26-latek znali się od jakiegoś czasu. Mężczyzna, który pochodził z centralnej Polski, miał u niej pomieszkiwać, a później - jak przekazywali śledczy - nachodzić ją w mieszkaniu.

Tak też miało być feralnego dnia. Jak wynika z ustaleń śledczych - zebranych na podstawie relacji świadków - 26-latek w piątek był kilkukrotnie widziany przed blokiem Agnieszki W. Mężczyzna miał być pod wpływem alkoholu. Wieczorem przyszedł do mieszkania kobiety, wówczas pomiędzy nim a 32-latką doszło do kłótni, podczas której kobieta ugodziła go nożem w brzuch.