Rzeszów

Po pożarze pływalnia zamknięta do odwołania

Pożar pływalni w Krośnie
Do zdarzenia doszło w Krośnie
Źródło: Google Maps
Pożar pływalni w Krośnie (woj. podkarpackie). Ogień całkowicie zniszczył saunę. Obiekt został zamknięty do odwołania.

W poniedziałek, około godziny 18, służby otrzymały zgłoszenie o pożarze pływalni w Krośnie. Ewakuowano 70 osób. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

- Największą trudnością było później oddymienie budynku z gazów pożarowych, które rozprzestrzeniły się zarówno w pomieszczeniu sauny, jak i w pozostałej części obiektu basenowego - przekazał starszy kapitan Mateusz Dębiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Sauna została całkowicie zniszczona.

Źródło: KM PSP w Krośnie

Krosno. Nieznana przyczyna pożaru

Na razie nie wiadomo, dlaczego w saunie wybuchł pożar. - Czekamy na oficjalną notatkę ze straży pożarnej. Nie mamy pojęcia, co było bezpośrednią przyczyną. Wszystkie przeglądy techniczne były robione na bieżąco - powiedział dyrektor Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie Piotr Jaracz.

Dodał, że choć sama niecka basenowa nie została uszkodzona, obiekt trzeba posprzątać i odmalować ściany zanieczyszczone dymem.

Źródło: KM PSP w Krośnie

W związku z wyłączeniem obiektu przy ul. Wojska Polskiego, miasto zdecydowało o zmianie organizacji pracy pływalni przy ul. Sportowej. Druga miejska pływalnia wydłużyła godziny otwarcia, przejmując harmonogram pracy zamkniętego basenu, aby umożliwić mieszkańcom ciągłość korzystania z usług sportowych.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Krośnie

Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
18-latkowie wyłudzili od emerytów ponad 70 tysięcy złotych
Oszukali seniorów metodą "na lekarza". Dwaj 18-latkowie zatrzymani
Lublin
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
BIZNES
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Trollig level: propaganda
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Ludzie giną, a trolle bawią się klockami
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Oni nie zagrają ze Szwecją. Urban skreślił dwóch piłkarzy
EUROSPORT
Nawrocki i Orban
Co z notatką po wizycie w Budapeszcie? Wiceszef MSZ odpowiada
Polska
Mężczyzna odpowie za zabójstwo
Kałuża krwi i ciało 34-latki na klatce schodowej
Łódź
Policja przejęła nielegalną broń. Zabezpieczono arsenał i amunicję
Pistolety, rewolwery, strzelby i zapas amunicji. Policja przejęła pokaźny arsenał
Białystok
imageTitle
Wypatrzyli szpiega. Alarm przed meczem
EUROSPORT
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA: mam na tym punkcie obsesję
BIZNES
article8975069
Urzędnicy rysują nowe buspasy. Lista propozycji
Dariusz Gałązka
Policjanci zatrzymali mężczyzn podejrzanych o kradzież obrazów i włamanie na konto bankowe
Twierdził, że pracuje w galerii sztuki i zna się na obrazach. Ukradł dwa
WARSZAWA
imageTitle
"Kompletny szaleniec". Widzą w nim kata Polaków
EUROSPORT
Radosław Sikorski w Kijowie
Wizyta w "ponurą rocznicę masakry"
Świat
Kid Rock
Pokazał nagranie z wojskowym śmigłowcem nad swoim basenem. Jest dochodzenie
Kultura i styl
imageTitle
Trzecia sekunda i skoczyli sobie do gardeł
EUROSPORT
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Inflacja podskoczyła
BIZNES
Misja Artemis II przyciąga uwagę mediów z całego świata
Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc
METEO
Trwa budowa sali balowej przy Białym Domu
Co Trump buduje pod salą balową? "Nie mogę ujawnić szczegółów"
Świat
44 min
USA rozmieszczą rakiety Patriot na Bliskim Wschodzie (na nagraniu ćwiczenia z użyciem systemu Patriot)
USA chcą polskich Patriotów w Iranie? Stanowcza reakcja ministra
News Michalskiego
Spłonęła piekarnia, zarzuty dla 45-latka
Spłonęła piekarnia, policja namierzyła podpalacza
Katowice
Donald Trump
Trump namieszał. Straty "będą astronomiczne"
BIZNES
shutterstock_1430661239
Uwaga MSWiA jak Ordo Iuris. Co dalej z transkrypcją małżeństw?
Patryk Michalski
imageTitle
Drżą przed "kolejną apokalipsą"
EUROSPORT
Joanna Mucha Piasecki
Mucha o Tusku: ma silną pozycję
Polska
Zatrzymanie 50-latka podejrzanego o oszustwo
W reklamówce było 366 tysięcy złotych
WARSZAWA
Jechała za szybko, prowadziło mimo cofniętych uprawnień
Jechała za szybko, wcześniej straciła prawo jazdy za alkohol
WARSZAWA
imageTitle
Kariera mistrzyni zawisła na włosku. "Mogłam zostać sparaliżowana"
EUROSPORT
Mężczyzna włamał się do domu i zaatakował psa (zdjęcie ilustracyjne)
Duży pies nagle zaatakował, chihuahua nie przeżyła. Finał sprawy w sądzie
WARSZAWA
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Będą ograniczenia na stacjach? "Nie wykluczamy decyzji"
BIZNES
Śnieg, zima
Tu może sypać aż do wieczora. IMGW ostrzega
METEO

