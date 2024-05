O rozbój na biznesmenie oskarżyli dwie osoby. Wciąż szukają tego, kto zabił go dziewięć lat później

Do Sądu Okręgowego w Krośnie (Podkarpackie) trafiły akty oskarżenia przeciwko Krzysztofowi W. i Oleksijowi M., którym prokuratura zarzuciła rozbój na właścicielu kantoru, do którego doszło w 2000 roku w Krośnie. Ten sam biznesmen dziewięć lat później został zamodowany. Ta sprawa nie została jeszcze zamknięta, policja opublikowała teraz portret pomięciowy poszukiwanego.

Do napadu doszło 16 grudnia 2000 r. w Krośnie. 68-letni wówczas Tadeusz S. prowadził na terenie krośnieńskiego bazaru kantor. Krzysztof W. handlował na tym samym bazarze. Jak ustalili śledczy W. wspólnie z Oleksijem M., wobec którego prokuratur skierował akt oskarżenia w marcu 2024 roku i "inną ustaloną osobą, co do której toczy się odrębne postępowanie" zaplanowali napad na właściciela kantoru. "Według ustalonego podziału ról i zadań, Oleksij M. trzymał w ręce długi parasol męski, którym zasłaniał trzymaną metalową rurkę długości około 47 cm w miejscu chwytu owiniętą srebrną taśmą. Pokrzywdzony zauważył dwóch mężczyzn powoli zbliżających się do niego wolnym krokiem, z których jeden trzymał tylko parasol, nie dostrzegł natomiast metalowej rurki w czasie, gdy napastnicy go mijali" - podała w komunikacie prokuratura.