Pijany lekarz w karetce pogotowia. Miał "około dwóch promili alkoholu"

czytaj dalej

Panu jest do śmiechu. Ludziom nie było do śmiechu w kwietniu 2020 roku, kiedy podjęliście decyzję, że ludzie mają siedzieć zamknięci w domach, a sami przygotowywaliście wybory - mówił Dariusz Joński do zeznającego Michała Dworczyka. Były szef kancelarii premiera pytany przed komisją był m.in. o to, czy uważa Mateusza Morawieckiego za w pełni odpowiedzialnego za przygotowanie wyborów kopertowych w 2020 roku.