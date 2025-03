Zgłosił się na egzamin i trafił do więzienia

czytaj dalej

Tego typu sprawy lepiej załatwiać w dyskrecji, a nie poprzez wywiady prasowe - powiedział w czwartek premier Donald Tusk, komentując apel prezydenta Andrzeja Dudy do USA o przeniesienie broni jądrowej na terytorium Polski. W ocenie senatora, generała Mirosława Różańskiego (Trzecia Droga) było to "zachowanie niegodne męża stanu". Z kolei senator PiS Wojciech Skurkiewicz ocenił, że "to bardzo dobra propozycja" głowy państwa. W czwartek do sprawy odniósł się również szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, wskazując, że "prezydent przez dziesięć lat się nie przyzwyczaił, że politykę zagraniczną prowadzi rząd".