Oferował 100 tys. złotych za zabicie Owsiaka. Jest akt oskarżenia

"100 tys. zł za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka" - za ten wpis w mediach społecznościowych mieszkaniec Odrzykonia na Podkarpaciu, Tomasz P., odpowie przed sądem. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Krośnie akt oskarżenia dotyczący gróźb karalnych wobec szefa WOŚP.

Mieszkaniec Odrzykonia Tomasz P. został oskarżony o to, że 12 stycznia br. za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook kierował wobec Jerzego Owsiaka groźby karalne pozbawienia go życia poprzez zastrzelenie – poinformował w środę szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie prok. Zbigniew Piskozub.

Zarzuty za groźby wobec Jerzego Owsiaka

Tomasz P. odpowie także za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia Jerzego Owsiaka poprzez umieszczenie na swoim koncie społecznościowym wpisu: "100 tys. zł za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka".

"Naczytałem się w Internecie o Owsiaku"

- Te wpisy były podyktowane tym, że naczytałem się w Internecie o Jerzym Owsiaku, co ma i czym jeździ i to spowodowało, że zacząłem pisać w Internecie, nawoływać do zabicia. We mnie wzrastała złość – mówił Tomasz P., cytowany przez prokuratora. Oskarżony przyznał też, że wypił drinka, co mogło spowodować u niego wzrost agresji.