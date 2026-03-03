Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

"Jaszczur" i "Ludwiczek" z kolejnym aktem oskarżenia. Za nienawiść wobec Żydów

Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
Krosno (Podkarpacie)
Źródło: Google Maps
Prokuratura Rejonowa w Krośnie skierowała do tamtejszego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi O. i Marcinowi O. Mężczyźni są podejrzani o publiczne znieważanie ludności żydowskiej oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym.

Jak ustaliła prokuratura, do pierwszego z incydentów miało dojść 9 stycznia 2024 roku w okolicach Leska na Podkarpaciu. Według śledczych, oskarżeni znieważyli ludność narodowości żydowskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz nawoływali do nienawiści na tym tle.

Kolejny czyn miał mieć miejsce dwa dni później - 11 stycznia 2024 roku. Wówczas, jak wynika z ustaleń śledztwa, Wojciech O. i Marcin O. przy użyciu środków komunikacji masowej - za pośrednictwem Internetu - mieli publicznie znieważyć ludność żydowską, wypowiadając obraźliwe słowa w nagranym i opublikowanym filmie. Prokuratura zarzuca im również pochwalanie i nawoływanie do użycia przemocy wobec osób pochodzenia żydowskiego.

Akt oskarżenia obejmuje czyny kwalifikowane jako przestępstwa z artykułów 256 par. 1 i 2 Kodeksu karnego, 257, 119 i 126a Kodeksu karnego. Śledczy wskazują, że za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wojciech O. i Marcin O.
Wojciech O. i Marcin O.
Źródło: Rumble.com
§  1. Kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §  1a. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne. §  2. Karze określonej w § 1 podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 lub 1a albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu treści określonej w § 1 lub 1a.
Art.  256. [Propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego]
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art.  257. [Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej]
Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art.  119. [Dyskryminacja]
Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120-125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art.  126a. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstw z rozdziału XVI lub ich publiczne pochwalanie]

Wojciech O., znany również jako "Jaszczur", oraz Marcin O., posługujący się pseudonimem Ludwiczek, to liderzy ruchu Rodacy Kamraci. To skrajnie prawicowa i nacjonalistyczna grupa. Jej działalność wielokrotnie była przedmiotem postępowań prowadzonych przez polskie organy ścigania - w związku z publicznymi wypowiedziami oraz aktywnością internetową jej liderów.

Opracowała Martyna Sokołowska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
154 zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka". Jest akt oskarżenia

154 zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka". Jest akt oskarżenia

WARSZAWA
"Jaszczur" i "Ludwiczek" prawomocnie skazani. Za mowę nienawiści

"Jaszczur" i "Ludwiczek" prawomocnie skazani. Za mowę nienawiści

Kujawsko-Pomorskie

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rumble.com

Udostępnij:
Tagi:
AntysemityzmPodkarpacieKrosnoŻydziProkuraturaksenofobia
Czytaj także:
Akcja Żaba w Karkonoszech
Rusza akcja "Żaba", będą ratować płazy
Wrocław
Butelkomat
Ukradł butelki warte 50 groszy, grozi mu 15 lat więzienia
Katowice
imageTitle
Media: Ronaldo opuścił Arabię Saudyjską
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump: Iran chce rozmawiać, ale powiedziałem, że jest za późno
RELACJA
Cieśnina Ormuz
Ceny ropy drastycznie w górę. Skutki blokady Ormuz dla Azji
BIZNES
W sprawie oszustwa zatrzymane zostały trzy osoby
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
WARSZAWA
Pierwszy proces zakończył się w 2023 r.
Proces pseudokibiców odroczony. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie
Katowice
pogrzeb shutterstock_1178969077
Parlament zezwolił na kremację wodną. Pierwsze planowane są na ten rok
Świat
Krokodyl australijski
Myśleli, że to wytwór sztucznej inteligencji. "Odbieramy mnóstwo telefonów"
METEO
pap_20260301_40K
Polska w parasolu nuklearnym? Generał wyjaśnia, co to dla nas oznacza
Polska
Prezydent Trump podpisuje krawat Troya Nehlsa, republikańskiego kongresmana z Teksasu
To może być pierwsza taka zmiana w Kongresie. Trump zgodził się po 15 minutach
Świat
"Uwaga kierowcy!"
"Uwaga kierowcy!", "tankuj teraz!". W tej akcji grają na strachu
Michał Istel
01 1230 lotnisko chopina-0041
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
BIZNES
Teheran, Iran (03.03.2026)
Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie
Świat
imageTitle
Gwiazda NBA wraca do korzeni. Wembanyama chce zmieniać francuską koszykówkę
EUROSPORT
Donald Tusk
Polska w programie odstraszania nuklearnego? Tusk: konsultujemy to
Polska
Pogrzeb El Mencho
Złota trumna, dziesiątki wieńców. Tak pochowano El Mencho
Świat
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Trzej wychowawcy przed sądem. Są oskarżeni o przemoc wobec podopiecznych
Wrocław
Wypadek na placu zabaw w Toruniu
Wypadek na placu zabaw, 12-latek walczy o życie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Pobiliśmy rekord. Za nami najlepszy luty w historii Eurosportu 1
EUROSPORT
WARSZAWA PROTEST PRZED MINISTERSTWEM ZDROWIA
Szpitale powiatowe biją na alarm: "Nie chcemy umierać na kolanach"
Zdrowie
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Lekarze prawomocnie skazani na bezwzględne więzienie
Katowice
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM
"Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty". Tusk o swojej decyzji
Polska
21-latek został tymczasowo aresztowany
Zaatakował kobietę maczetą i przekonywał, by tego nie zgłaszała
Poznań
Ali Chomeini, Hassan Chomeini (czerwiec 2025)
Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"
Świat
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
BIZNES
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
METEO
Kierowca po wypadku wyszedł z samochodu i dalej próbował uciekać
Ucieczka przed policją zakończona dachowaniem
Rzeszów
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica