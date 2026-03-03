"Jaszczur" i "Ludwiczek" z kolejnym aktem oskarżenia. Za nienawiść wobec Żydów

Krosno (Podkarpacie) Źródło: Google Maps

Jak ustaliła prokuratura, do pierwszego z incydentów miało dojść 9 stycznia 2024 roku w okolicach Leska na Podkarpaciu. Według śledczych, oskarżeni znieważyli ludność narodowości żydowskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz nawoływali do nienawiści na tym tle.

Kolejny czyn miał mieć miejsce dwa dni później - 11 stycznia 2024 roku. Wówczas, jak wynika z ustaleń śledztwa, Wojciech O. i Marcin O. przy użyciu środków komunikacji masowej - za pośrednictwem Internetu - mieli publicznie znieważyć ludność żydowską, wypowiadając obraźliwe słowa w nagranym i opublikowanym filmie. Prokuratura zarzuca im również pochwalanie i nawoływanie do użycia przemocy wobec osób pochodzenia żydowskiego.

Akt oskarżenia obejmuje czyny kwalifikowane jako przestępstwa z artykułów 256 par. 1 i 2 Kodeksu karnego, 257, 119 i 126a Kodeksu karnego. Śledczy wskazują, że za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wojciech O. i Marcin O. Źródło: Rumble.com

§ 1. Kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 1a. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne. § 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 lub 1a albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu treści określonej w § 1 lub 1a. Art. 256. [Propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego]

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 257. [Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej]

Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 119. [Dyskryminacja]

Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120-125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 126a. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstw z rozdziału XVI lub ich publiczne pochwalanie]

Wojciech O., znany również jako "Jaszczur", oraz Marcin O., posługujący się pseudonimem Ludwiczek, to liderzy ruchu Rodacy Kamraci. To skrajnie prawicowa i nacjonalistyczna grupa. Jej działalność wielokrotnie była przedmiotem postępowań prowadzonych przez polskie organy ścigania - w związku z publicznymi wypowiedziami oraz aktywnością internetową jej liderów.

Opracowała Martyna Sokołowska