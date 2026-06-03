Rzeszów Wypadek na "King of Poland - Drag Race Cup". Organizator i kierowca BMW staną przed sądem Oprac. Martyna Sokołowska |

Kierowca wjechał w tłum podczas wyścigu. Nagranie Źródło wideo: TVN24/remiza.pl Źródło zdj. gł.: Krosno112

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Akt oskarżenia w sprawie wypadku podczas "King of Poland - Drag Race Cup", który odbył się 25 maja 2025 roku na lotnisku w Krośnie, trafił do Sądu Okręgowego - poinformowała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Marta Kolendowska-Matejczuk.

Oskarżonymi są organizator imprezy Michał R. oraz kierowca BMW Patryk Z.

Zarzut dla Michała R.

Rzeczniczka przekazała, że Michał R. odpowie m.in. za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez niedopełnienie obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom. W wyniku zdarzenia 19 osób zostało rannych, w tym jedna doznała obrażeń "realnie zagrażających życiu". Prokuratura zarzuca mu również zorganizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia i z naruszeniem przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

"Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że organizator nie zapewnił warunków bezpieczeństwa wymaganych przy tego typu przedsięwzięciach" - poinformowała Kolendowska-Matejczuk.

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Wobec oskarżonego stosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i świadkami, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Michał R. ma też zakaz prowadzenia działalności związanej z organizacją wyścigów samochodowych.

Zarzut dla Patryka Z.

Patryk Z., kierowca BMW, który uderzył w tłum kibiców, został oskarżony o nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Według prokuratury naruszył zasady ostrożności zarówno przed rozpoczęciem wyścigu na jednej mili, jak i w jego trakcie.

"Z opinii biegłych wynika, że podjęte przez kierowcę działania stworzyły realne zagrożenie dla osób znajdujących się w strefie kibiców" - przekazała rzeczniczka. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.

Kierowca stracił panowanie nad autem podczas wyścigu, wjechał w tłum Źródło zdjęcia: Remiza.pl

Wobec Patryka Z. zastosowano dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B.

Podstawą aktu oskarżenia były zeznania ponad stu świadków, dokumentacja medyczna oraz opinie biegłych wielu specjalności. Prokurator dokonał również zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 322 tys. zł na poczet ewentualnych środków kompensacyjnych i kosztów postępowania.

Kierowca wjechał w tłum podczas wyścigu. Nagranie Źródło: TVN24/remiza.pl

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