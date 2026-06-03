Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Wypadek na "King of Poland - Drag Race Cup". Organizator i kierowca BMW staną przed sądem

|
Na wyścigach samochód wjechał w tłum
Kierowca wjechał w tłum podczas wyścigu. Nagranie
Źródło wideo: TVN24/remiza.pl
Źródło zdj. gł.: Krosno112
Do Sądu Okręgowego w Krośnie trafił akt oskarżenia przeciwko organizatorowi ubiegłorocznego "King of Poland - Drag Race Cup" oraz kierowcy BMW, który uderzył w tłum kibiców. Prokuratura zarzuca im sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Akt oskarżenia w sprawie wypadku podczas "King of Poland - Drag Race Cup", który odbył się 25 maja 2025 roku na lotnisku w Krośnie, trafił do Sądu Okręgowego - poinformowała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Marta Kolendowska-Matejczuk.

Oskarżonymi są organizator imprezy Michał R. oraz kierowca BMW Patryk Z.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wjechał w tłum podczas wyścigu. Kierowca i organizator będą przesłuchani

Wjechał w tłum podczas wyścigu. Kierowca i organizator będą przesłuchani

Wjechał w tłum podczas wyścigu. Nagranie

Wjechał w tłum podczas wyścigu. Nagranie

Polska

Zarzut dla Michała R.

Rzeczniczka przekazała, że Michał R. odpowie m.in. za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez niedopełnienie obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom. W wyniku zdarzenia 19 osób zostało rannych, w tym jedna doznała obrażeń "realnie zagrażających życiu". Prokuratura zarzuca mu również zorganizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia i z naruszeniem przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

"Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że organizator nie zapewnił warunków bezpieczeństwa wymaganych przy tego typu przedsięwzięciach" - poinformowała Kolendowska-Matejczuk.

Wjechał w tłum podczas wyścigu. Są zarzuty i areszt dla organizatora
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wjechał w tłum podczas wyścigu. Są zarzuty i areszt dla organizatora

Wobec oskarżonego stosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i świadkami, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Michał R. ma też zakaz prowadzenia działalności związanej z organizacją wyścigów samochodowych.

Zarzut dla Patryka Z.

Patryk Z., kierowca BMW, który uderzył w tłum kibiców, został oskarżony o nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Według prokuratury naruszył zasady ostrożności zarówno przed rozpoczęciem wyścigu na jednej mili, jak i w jego trakcie.

"Z opinii biegłych wynika, że podjęte przez kierowcę działania stworzyły realne zagrożenie dla osób znajdujących się w strefie kibiców" - przekazała rzeczniczka. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.

Kierowca stracił panowanie nad autem podczas wyścigu, wjechał w tłum
Kierowca stracił panowanie nad autem podczas wyścigu, wjechał w tłum
Źródło zdjęcia: Remiza.pl

Wobec Patryka Z. zastosowano dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B.

Podstawą aktu oskarżenia były zeznania ponad stu świadków, dokumentacja medyczna oraz opinie biegłych wielu specjalności. Prokurator dokonał również zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 322 tys. zł na poczet ewentualnych środków kompensacyjnych i kosztów postępowania.

wjechal w tlum
Kierowca wjechał w tłum podczas wyścigu. Nagranie
Źródło: TVN24/remiza.pl
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
50 min
pc
Spielberg zadał jej pytanie, zaprzeczyła. Grochowska: chyba nie do końca je zrozumiałam
Monika Olejnik
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
PodkarpaciePolicjaProkuraturaKrosnoWypadki
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Viktor Orban
Zatrzymanie ukraińskiego konwoju na Węgrzech. Media: operację zlecił Orban
Samolot Wrocław
Samolot z chorą Polką wylądował we Wrocławiu
Polska
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
BIZNES
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Zięć Trumpa i dziewicze plaże odgrodzone drutem kolczastym. Albańczycy wyszli na ulice
Świat
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik stracił nogi w wypadku. Koleje Mazowieckie podważają wyniki kontroli
WARSZAWA
Akcja straży pożarnej w Poznaniu
Kolejny fałszywy alarm. Zatrzymano podejrzewanego
Poznań
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
BIZNES
Muzyka Vanilla Ice
Artyści wycofują się z festiwalu, gwiazdor jednego przeboju wystąpi. "Zagrałbym dla każdego"
Kultura i styl
Lodziarnia "Pod Dębem w Pszczynie
Lodów za pasek nie będzie po raz pierwszy od 25 lat. Interweniowała Rzecznik Praw Dziecka
Katowice
ziobro-3
Znamy oświadczenie Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
Kraków
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
"Dzisiejsze uzasadnienie sądu było pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał"
Justyna Sochacka
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych
Szwecja przygotowuje więzienia dla 13-letnich zabójców z gangu
"Mamy sytuację kryzysową". Szwecja dostosowuje więzienia do pobytu 13-latków
Świat
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
Kujawsko-Pomorskie
Ulewy, intensywny deszcz, opady
Aż drugi stopień alarmów przed burzami
METEO
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
"Po prostu się ośmieszył". Politycy o "chwilówce" Błaszczaka
Adrian Wróbel
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
Marcin Porzucek
Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
Polska
Pożar jachtu w Szczecinie
To nie był zwykły pożar jachtu. To była próba zabicia człowieka
Szczecin
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
Jeziorko Balaton na Gocławiu
"Nie ma taryfy ulgowej dla ludzi, którzy łamią prawo". Ekspert o nielegalnym połowie suma
WARSZAWA
Szpital w Augustowie
Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny. Szpital zapożycza się u starosty
Białystok
Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Wyłowili ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę
WARSZAWA
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
Świat
Burze
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
Jarosław Kaczyński
Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie
BIZNES
Miller uderza w Zełenskiego. Za pomocą fake newsa
Miller o Zełenskim i 200 miliardach dolarów. A w tle manipulacja
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Wielka sensacja. Chwalińska poznała półfinałową rywalkę
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica