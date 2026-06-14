Rzeszów 15-latka trafiła do szpitala, wcześniej "mogła urodzić dziecko". Trzy osoby zatrzymane

15-latka na oddziale ginekologicznym, wcześniej "mogła urodzić dziecko". Zatrzymane trzy osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nastolatka trafiła na oddział ginekologiczny krośnieńskiej placówki w czwartek po południu. Szpital zawiadomił policję.

- Policjanci otrzymali informację, że na oddział ginekologiczny krośnieńskiego szpitala została przywieziona 15-latka. Wstępnie ustalono, że 15-latka jeszcze przed przyjazdem do szpitala mogła urodzić dziecko - mówi kom. Paweł Buczyński z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

- Do miejsca zamieszkania nastolatki zostali skierowani policjanci oraz specjaliści z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe - przekazała mł. asp. Sara Bania-Nowak, oficer prasowa KMP w Krośnie.

Trzy osoby zostały zatrzymane.

Policja na razie nie udziela dalszych informacji - ani o stanie zdrowia nastolatki, która wciąż przebywa w szpitalu, ani też o tym, czy odnaleziono dziecko, które miała urodzić.

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