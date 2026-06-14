15-latka trafiła do szpitala, wcześniej "mogła urodzić dziecko". Trzy osoby zatrzymane
Nastolatka trafiła na oddział ginekologiczny krośnieńskiej placówki w czwartek po południu. Szpital zawiadomił policję.
- Policjanci otrzymali informację, że na oddział ginekologiczny krośnieńskiego szpitala została przywieziona 15-latka. Wstępnie ustalono, że 15-latka jeszcze przed przyjazdem do szpitala mogła urodzić dziecko - mówi kom. Paweł Buczyński z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
- Do miejsca zamieszkania nastolatki zostali skierowani policjanci oraz specjaliści z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe - przekazała mł. asp. Sara Bania-Nowak, oficer prasowa KMP w Krośnie.
Trzy osoby zostały zatrzymane.
Policja na razie nie udziela dalszych informacji - ani o stanie zdrowia nastolatki, która wciąż przebywa w szpitalu, ani też o tym, czy odnaleziono dziecko, które miała urodzić.