Gorąco na granicy. Ukraińcy ruszyli w stronę protestujących polskich kierowców. Zablokowała ich policja

- To kolejny wyraz frustracji ukraińskich kierowców, którzy postanowili z parkingu przy autostradzie iść tą autostradą w stronę granicy z Ukrainą - mówi nasz reporter Konrad Borusiewicz.

Policja zabrała ich z autostrady

Ukraińscy kierowcy chcą wrócić do swoich domów. Stoją w 10-kilometrowej kolejce

- Kierowcy zostali szybko zepchnięci z autostrady przez policjantów z prewencji, którzy czuwają nad tym, żeby nie doszło do konfrontacji – powiedział Borusiewicz.

Nie rozumieją, dlaczego polscy przewoźnicy blokują granicę

Ukraińcy nie rozumieją dlaczego polscy kierowcy blokują autostradę skoro to polski rząd pozwolił na wprowadzenie tzw. korytarzy solidarnościowych, których oni stali się beneficjentami. Chcieliby wrócić do domu i do swoich rodzin.