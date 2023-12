Kierowca ciężarówki zmarł na granicy ukraińsko-polskiej. "Powiedział, że źle się czuje"

czytaj dalej

To fantastyczne uczucie. Traktujemy to jako wielkie wyróżnienie dla naszej pracy - mówili w TVN24 Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik z "Czarno na białym", którzy otrzymali nagrodę Grand Press 2023 w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa za ich cykl "Zakładnicy umowy" o fuzji Orlenu z Lotosem. Frątczak mówił, że "ta fuzja to jest od początku do końca pomysł polityczny Daniela Obajtka i Jarosława Kaczyńskiego".