Próbował przemycić ikonę z przełomu wieków

Chciał przemycić zabytkową ikonę

Podkom. Chabowska przypomniała, że jeżeli przywóz dóbr kultury dokonywany jest z państw nienależących do UE, to należy przywożony obiekt zgłosić organom celnym "w celu objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną".