Drift i ucieczka przed policją. Kierowca zatrzymany po uderzeniu w radiowóz

Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zauważyli niebezpiecznie zachowującego się 27-latka w niedzielę wieczorem. Jak podają, mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uciekał pieszo

Policjanci dali kierowcy seata sygnał do zatrzymania się, ale zostali zignorowani. "Policjanci rozpoczęli pościg, który zakończył się na ulicy Marszałkowskiej w Rzeszowie. W celu przerwania brawurowej jazdy funkcjonariusze wykorzystali pojazd służbowy jako środek przymusu bezpośredniego" - czytamy w komunikacie.

- Kierowca został wypchnięty z toru jazdy - wyjaśnia Adrian Kocój, oficer prasowy kolbuszowskiej policji.

27-latek próbował uciekać dalej pieszo, jednak został zatrzymany. "Podczas interwencji zachowywał się agresywnie. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie 0,22 promila alkoholu. Od mężczyzny pobrano również krew do dalszych badań" – podaje policja.

