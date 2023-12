Pierwszy raz we wtorek, drugi w niedzielę. Dawny szpital płonął dwa razy

Pożar najpierw jednego, a później drugiego skrzydła

Poprzedni pożar wybuchł we wtorek

Poprzedni pożar gmachu przy ulicy Ogrodowej miał miejsce we wtorek, 12 grudnia . Akcja gaśnicza trwała około 18 godzin, a udział w niej brało ponad 30 jednostek straży.

Szpital działał do 2020 roku

Budynek przy ul. Ogrodowej 11 powstał w latach trzydziestych XX w. Najpierw znajdowała się w nim siedziba banku. Od 1947 r. był tam szpital, który w tamtym miejscu działał do 2020 roku. Obiekt nie był wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków. Dla tego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.