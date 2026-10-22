Rzeszów "Zadawał ciosy seriami". Skatował dostawcę pieczywa, resztę życia spędzi w więzieniu

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty (wideo z 2020 roku) Źródło wideo: Podkarpacka Policja Źródło zdj. gł.: KPP Przeworsk

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Kara dożywocia dla sprawcy śmiertelnego skatowania kijem bejsbolowym dostawcy pieczywa w 2020 r. przed jednym ze sklepów w Jaworniku Polskim na Podkarpaciu jest już ostateczna. W czwartek Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony w tej sprawie.

Sprawą Sąd Najwyższy zajmował się już po raz drugi. Za pierwszym razem wyrok dożywocia został uchylony z powodu zasiadania w składzie II instancji sędziego mianowanego po 2017 r. Sąd apelacyjny ponownie orzekł w sprawie dożywocie, zaś w czwartek Sąd Najwyższy rozpoznał kasację obrony od strony merytorycznej.

"Działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia ofiary"

- Poza pierwszym uderzeniem, które powaliło napadniętego i pozbawiło możliwości jakiejkolwiek obrony, (sprawca) zadawał kolejne ciosy seriami. Przerywał bicie, obchodził samochód, wracał, przeszukiwał ubranie leżącego i dalej uderzał - mówił w uzasadnieniu czwartkowego orzeczenia SN sędzia Eugeniusz Wildowicz. Dodał, że takie zachowanie dawało podstawy do przyjęcia, że sprawca działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia ofiary.

Kilkanaście ciosów kijem bejsbolowym

Sprawa była jedną z najgłośniejszych i bardziej bulwersujących zbrodni dokonanych na Podkarpaciu w ostatnich latach. Do zbrodni doszło sześć lat temu - 19 października 2020 r. - około godz. 3 nad ranem przed jednym ze sklepów w Jaworniku Polskim (pow. przeworski).

Jak ustalono, Adam Sz. zaatakował wówczas od tyłu 60-letniego dostawcę pieczywa Wojciecha G., który właśnie przywiózł towar do sklepu. Sz. uderzył go z dużą siłą w tył głowy kijem bejsbolowym. Zaatakowany mężczyzna upadł po pierwszym uderzeniu, ale sprawca uderzał go jeszcze wielokrotnie kijem po całym ciele i w głowę - zadał mu w sumie kilkanaście ciosów w głowę, twarz i tułów.

Adam Sz. przeszukał kieszenie ofiary, a następnie wsiadł do samochodu dostawcy i wraz z towarem odjechał w nieznanym kierunku. Jak informowano motywem napaści przede wszystkim była kradzież samochodu, którym sprawca - już wcześniej karany za kradzież z włamaniem i rozbój - chciał uciec za granicę.

Skatowany Wojciech G. został odnaleziony w pobliżu sklepu w ciężkim stanie wkrótce po napadzie. - To, że w tym przypadku 20 minut później podjechał tam człowiek, to zupełny przypadek - zaznaczył sędzia Wildowicz. Mimo szybkiej pomocy napadnięty nie przeżył - na skutek obrażeń zmarł półtora miesiąca później.

Cały napad został zarejestrowany przez sklepowy monitoring. Sprawca był zamaskowany, co utrudniało jego identyfikację, jednak po ustaleniu tożsamości napastnika udało się go zatrzymać jeszcze tego samego dnia. Policja ze Zgorzelca namierzyła skradzione auto na autostradzie A4, jadące w stronę Dolnego Śląska i zatrzymała kierującego nim mężczyznę - mieszkańca powiatu przeworskiego Adama Sz. W samochodzie policjanci znaleźli kij bejsbolowy.

Wyroki, apelacje i kasacje

W grudniu 2021 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu orzekł w tej sprawie dożywocie. Następnie wyrok ten - w zasadniczym zakresie - w lutym 2023 r. utrzymał Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Formalnie wyeliminował z opisu zbrodni odnoszący się do sprawcy zapis: "działając ze szczególnym okrucieństwem" Uznał jednocześnie, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą adekwatną w stosunku do tego oskarżonego.

Obrona skierowała kasację do SN, który w styczniu 2025 r. wyrok II instancji uchylił. Wówczas jednak SN nie rozpoznawał kasacji od strony merytorycznej, a powodem skierowania sprawy ponownie do sądu apelacyjnego był fakt orzekania w sprawie w II instancji przez sędziego mianowanego po 2017 r.

W uzasadnieniu tamtego wyroku SN zwrócił uwagę wówczas m.in. na dwukrotne przystąpienie w niedługim czasie przez tego sędziego "do wadliwej procedury awansowej" oraz podpisanie przez tego sędziego listy poparcia dla kandydującego do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Sprawa wróciła do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, który w czerwcu 2025 r. ponownie orzekł dożywocie. W lutym tego wpłynęła zaś do SN ponownie kasacja obrony. Opierała się ona na kwestii zamiaru zabójstwa, który sądy przypisały sprawcy - zdaniem obrońcy - w sposób nieuzasadniony.

SN nie podzielił w czwartek tych zarzutów obrony. - Pozostawienie przez sprawcę żywego pokrzywdzonego nie może samo w sobie świadczyć o zamiarze, z jakim sprawca działał, w tym o braku zamiaru zabójstwa. To, z jakim zamiarem sprawca działa, a jaki osiąga skutek tego działania, to są dwa różne zagadnienia - mówił sędzia Wildowicz, uzasadniając oddalenie kasacji.

Tym samym postępowanie w sprawie tego zabójstwa zostało ostatecznie zakończone.