Zderzył się z autem, później uderzył w budynek

KPP w Jaśle

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek, 23 stycznia około godz. 7 na ul. 17 Stycznia w Jaśle.

"Z dotychczasowych wstępnych ustaleń policjantów wynika, że obywatel Rumunii kierujący pojazdem ciężarowym marki Man, wyprzedzał na skrzyżowaniu inny pojazd ciężarowy marki Volvo, prowadzony przez obywatela Bułgarii. Podczas wykonywania tego manewru, Mab uderzył w osobowego Opla, który znajdował się na drodze podporządkowanej, oczekując na możliwość włączenia się do ruchu" - informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Jaśle.

Ciężarówka uderzyła w budynek po zderzeniu z Oplem Źródło: KPP w Jaśle

Siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka wypadła z drogi i uderzyła w pobliski budynek.

Jedna osoba ranna

W wyniku zdarzenia ranna została 61-letnia kierująca Oplem. Kobieta trafiła do szpitala. Jak przekazała policja, wszyscy byli trzeźwi.

Ciężarówka uderzyła w budynek po zderzeniu z Oplem Źródło: KPP w Jaśle

- Później policjanci ustalili, że kierująca Oplem, nie stała, a już wyjeżdżała z drogi podporządkowanej, na drogę główną, czyli nie ustąpiła pierwszeństwa temu pojazdowi. Tutaj ta wina, jeśli chodzi o kierowcę z Rumunii, nie będzie tak jednoznaczna - poinformował podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Ciężarówka uderzyła w budynek po zderzeniu z Oplem Źródło: KPP w Jaśle

Na miejscu pracują funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego wraz z technikiem kryminalistyki. Droga krajowa numer 73 jest całkowicie zablokowana.

- Trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego, który uderzył w budynek - powiedział policjant.

Ciężarówka uderzyła w budynek po zderzeniu z Oplem Źródło: KPP w Jaśle

OGLĄDAJ: TVN24 HD