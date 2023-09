Pięć tysięcy do zapłaty, 40 punktów i powtórka egzaminu na prawo jazdy

czytaj dalej

Mieszkaniec Wielkiej Brytanii, poszukiwany w związku ze śmiercią jego 10-letniej córki, skorzystał z pomocy znajomego biznesmena, by uciec do rodzinnego Pakistanu - informuje "The Times". Dziennik ujawnia też treść ostatniej wiadomości, jaką mężczyzna przesłał, gdy ustalali szczegóły dotyczące zakupu biletów.