Pacjentka wyznała mu, że bała się przede wszystkim powikłań po interwencji chirurgicznej. – Poskutowało też to błędne przekonanie, że nowotworu nie należy ruszać, bo jak się ruszy, to on "się uzłośliwi" albo rozsieje – lekarz podkreśla, że to mit. Ani usuwanie guzów, ani biopsja nie mają wpływu na stopień złośliwości nowotworu.