Rzeszów Zażartował i nie wsiadł na pokład samolotu

Do zdarzenia doszło w Jasionce (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 21 kwietnia w porcie lotniczym w Rzeszowie-Jasionce. Mieszkaniec powiatu jarosławskiego powiedział do pracownika obsługi, że w bagażu posiada "bombę". Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na widok funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych mężczyzna tłumaczył, że to tylko żart.

Zgodnie z procedurami mundurowi sprawdzili bagaż oraz osobę. Nie stwierdzono obecności żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Funkcjonariusze Straży Granicznej ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 500 złotych, a decyzją linii lotniczej osoba została wycofana z rejsu.

