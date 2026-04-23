Zażartował i nie wsiadł na pokład samolotu
Do zdarzenia doszło 21 kwietnia w porcie lotniczym w Rzeszowie-Jasionce. Mieszkaniec powiatu jarosławskiego powiedział do pracownika obsługi, że w bagażu posiada "bombę". Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na widok funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych mężczyzna tłumaczył, że to tylko żart.
Zgodnie z procedurami mundurowi sprawdzili bagaż oraz osobę. Nie stwierdzono obecności żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Funkcjonariusze Straży Granicznej ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 500 złotych, a decyzją linii lotniczej osoba została wycofana z rejsu.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej