Rzeszów Zmarł po dwóch miesiącach od ataku. Śledczy sprawdzają, czy rany były przyczyną Oprac. Tomasz Mikulicz |

Prokuratorka o przebiegu ataku nożownika w Jarosławiu (24.09.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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51-letni Krzysztof G., jeden z czworga rannych we wrześniowym ataku na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, zmarł w ubiegłą środę wieczorem w swoim domu. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić, czy jego śmierć jest bezpośrednim następstwem ataku nożownika, czy też innych pośrednich przyczyn.

Podejrzanym w sprawie jest 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M., któremu postawiono zarzuty zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech innych osób.

Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Czekają na pełną opinię biegłego

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozwalają na ostateczne stwierdzenie istnienia bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między zgonem mężczyzny a doznanymi przez niego obrażeniami powstałymi w wyniku zaatakowania go przez Ihora M.

- Czekamy na wyniki badań histopatologicznych i na pełną opinię biegłego, który zanalizuje cały obraz sekcyjny w połączeniu z badaniami mikroskopowymi i wypowie się w sposób pełny na temat przyczyn, okoliczności zgonu i bezpośredniego związku tego zgonu z zachowaniem Ihora M. - zaznaczyła prok. Taciuch-Kurasiewicz.

Możliwa zamiana zarzutów

Podkreśliła, że ustalenie, czy śmierć Krzysztofa G. ma bezpośredni związek z odniesionymi przez niego w ataku ranami, ma bardzo istotne znaczenie dla całego postępowania.

Gdyby okazało się, że ten związek przyczynowo-skutkowy istnieje, to następstwem byłaby zmiana zarzutów postawionych Ihorowi M.

Prokurator dopytywana, kiedy można się spodziewać pełnej opinii biegłego, oceniła, że prawdopodobnie w ciągu około dwóch tygodni.

Policyjne bariery w miejscu ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Ranny Krzysztof G. do 12 października był w szpitalu

Do ataku na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu doszło 24 września. 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi, które okazały się śmiertelne.

Ranił także cztery inne osoby, w tym Krzysztofa G., a także ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza i Ewę S. Pokrzywdzeni doznali ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu.

Krzysztof G. był hospitalizowany do 12 października.

Odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania

Ihor M. został zatrzymany przez policję na zewnątrz, przed budynkiem kościoła.

Biegli rozpoznali u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. 31-latek trafił do aresztu, który - ze względu na stan zdrowia - nadal jest wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Ihor M. 7 października został przesłuchany i usłyszał wtedy zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się w całości do stawianych mu zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania.

Grozi mu dożywocie

Prokuratura rozdzieliła ten zarzut na pięć osobnych zbrodni: zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech osób. Zmiana ma charakter techniczno-prawny.

Ihorowi M. grozi kara łączna dożywotniego pozbawienia wolności.

Czynności z jego udziałem były możliwe po tym, jak prokurator po raz trzeci powołał biegłych psychiatrów do oceny stanu zdrowia podejrzanego. Poprzednie opinie z września i początku października wskazywały na ostre zaburzenia psychotyczne i brak logicznego kontaktu, co uniemożliwiało udział mężczyzny w procedurach.

Zbadają poczytalność w chwili popełnienia zbrodni

Opinia ta dotyczyła jedynie możliwości udziału Ihora M. w czynnościach procesowych, a nie jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów. O jej zbadanie prokuratura wystąpi do biegłych na późniejszym etapie śledztwa.

W ocenie poczytalności Ihora M. w chwili ataku ma pomóc między innymi dokumentacja medyczna dotycząca jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Prokuratura wystąpiła do strony ukraińskiej, w ramach pomocy prawnej, o te dokumenty oraz o przesłuchanie matki Ihora M. w charakterze świadka.

Śledczy zwrócili się również o informacje o jego karalności w Ukrainie. Według prokuratury Ihor M. nie był karany w Polsce.

Badania krwi na obecność substancji psychoaktywnych oraz na zawartość alkoholu we krwi Ihora M. dały wynik negatywny.