Jarosław Żałoba w Jarosławiu po ataku nożownika. Będzie też więcej patroli policyjnych

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul o ataku nożownika w Jarosławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GAZETA JAROSŁAWSKA

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Podkarpackie służby pracują w trybie kryzysowym po ataku nożownika w Jarosławiu. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz, a cztery inne osoby są hospitalizowane. Stan jednej z nich lekarze określają jako ciężki.

- Pięć osób trafiło do szpitali na terenie Podkarpacia. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. Tu składam wyrazy ogromnego współczucia rodzinie osoby, która nie żyje. Powołany jest sztab kryzysowy. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie województwa i samego Jarosławia - mówiła podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

Jak podkreśliła, służby na bieżąco monitorują sytuację, a priorytetem pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie dalszym zagrożeniom.

Żałoba w mieście i więcej patroli policyjnych

Władze Jarosławia zdecydowały o ogłoszeniu żałoby w mieście.

- Do końca tygodnia ogłosiliśmy na terenie miasta żałobę. Prosimy organizatorów o odwołanie w tym czasie planowanych imprez - poinformował burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz.

Podczas konferencji burmistrz przekazał również informacje o dodatkowych działaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym. - Na ulicach będzie więcej patroli policji. Trochę się obawiamy reakcji wtórnych, dlatego też będzie zwiększona aktywność policjantów - powiedział Nazarewicz.

Władze podkreślają, że działania mają charakter zapobiegawczy i są prowadzone we współpracy z policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz poinformował także, że w Jarosławiu zameldowanych jest obecnie około 350 obywateli Ukrainy.

Przedstawiciele władz apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju, korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji oraz unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych doniesień. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tragicznego zdarzenia.