Zagadkowa śmierć na torach. Maszynista zdołał wyhamować pociąg, ale mężczyzna już nie żył

Lekarz stwierdził zgon mężczyzny

Śledztwo w kierunku wypadku komunikacyjnego

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Kluczowa sekcja zwłok

Sekcja zwłok zmarłego 46-latka odbędzie się we wtorek. - Dopiero kiedy lekarz wypowie się na temat obrażeń i mechanizmu ich powstania będziemy wiedzieli więcej, bo na razie nie wiemy co się stało i jaka była przyczyna śmierci tego mężczyzny. Pociąg zatrzymał się przed nim, natomiast co się działo wcześniej i skąd na jego ciele wzięły się obrażenia, to będziemy ustalać i wyjaśniać - powiedziała nam Agnieszka Kaczorowska, Prokurator Rejonowa w Jarosławiu.