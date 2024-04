Ściął szlifierką baterie. "Bo woda nie leciała"

Do pięciu lat więzienia grozi 41-latkowi, który w jednej z galerii na terenie Jarosławia (woj. podkarpackie), zdewastował szlifierką dwie baterie umywalkowe zawierające czujnik na podczerwień. Policji tłumaczył, że zniszczeń dokonał bo "chciał umyć ręce, jednak woda nie leciała i to go bardzo zdenerwowało".

Zdewastował baterie i wyszedł

Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring. Po przejrzeniu nagrania okazało się, że młody mężczyzna po wejściu do toalety obciął szlifierką kątową elementy dwóch baterii umywalkowych, po czym schował je do podręcznej torby i wyszedł.

Usłyszał zarzut, do którego się przyznał

41-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Jak podała policja, w czasie przesłuchania przyznał się do jego popełnienia. Mundurowym tłumaczył, że zniszczeń dokonał, bo "chciał umyć ręce, jednak woda nie leciała i to go bardzo zdenerwowało". "Wyciągnął więc szlifierkę i wyciął części z dwóch baterii umywalkowych, które zabrał ze sobą. Następnie elementy te wyrzucił do kosza na śmieci na terenie miasta" - przekazała jarosławska policja.