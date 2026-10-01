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Atak nożownika w Jarosławiu. Jest nowa opinia biegłych

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Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Nie będzie przesłuchania podejrzanego Ihora M. Biegli wskazali na ostre zaburzenia psychotyczne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
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Stan psychiczny Ihora M. nadal nie pozwala na przesłuchanie go ani ogłoszenie mu zarzutów - wynika z nowej opinii biegłych, która wpłynęła do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna jest podejrzany o zranienie nożem pięciu osób w Jarosławiu. Jedna z nich, ksiądz, zmarła.

Jak przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, nowa opinia biegłych wpłynęła dziś do prokuratury.

Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

- Opinia jest dość obszerna. Uzasadnia i opisuje wszystkie okoliczności związane z aktualnym stanem zdrowia podejrzanego. Została oczywiście wydana pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej opinii - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl

Z opinii wynika, że w obecnym stanie zdrowia podejrzany w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. - Manifestują się one poprzez dezorganizację myślenia, urojeniową interpretację wydarzeń oraz bezkrytyczne przekonanie o prawdziwości doznań psychotycznych - przekazała prokurator.

Aktualny stan zdrowia podejrzanego tym samym w dalszym ciągu nie pozwala jeszcze na jego udział w czynnościach procesowych. Prokurator nie może więc ogłosić mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów ani przesłuchać go w charakterze podejrzanego.

Biegli odnieśli się również do kwestii, czy w stanie psychicznym podejrzanego nastąpiła zmiana w porównaniu z wcześniejszymi badaniami. - Stwierdzili, że w porównaniu ze stanem z 24 i 25 września 2026 roku dostrzegają pewną, jednak nadal nieznaczną i niestabilną poprawę. Przejawia się ona przede wszystkim w normalizacji napędu psychoruchowego oraz ustąpieniu wrogości - powiedziała nam prokurator Taciuch-Kurasiewicz.

Biegli odnieśli się także do kwestii izolacji i wykonywania tymczasowego aresztowania. - W ich ocenie środek ten bezwzględnie powinien być nadal wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego, na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. W tym zakresie nic się nie zmieniło - podkreśliła.

Ranił pięć osób, jedna zmarła

Do tragicznych wydarzeń doszło 24 września rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, z kuchni wziął nóż. Mężczyzna zaatakował pięć osób.

W wyniku odniesionych ran zmarł ks. Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby, ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz, Krzysztof G. oraz Ewa S., doznały obrażeń zagrażających życiu.

Zabójstwo w Jarosławiu
Zabójstwo w Jarosławiu
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

W szpitalu wciąż pozostają jeszcze dwie najciężej ranne osoby.

Podejrzany, obywatel Ukrainy, przyjechał do Polski z Niemiec. Chciał wrócić do Ukrainy, ale nie mógł przejechać przez granicę w Korczowej, ponieważ jego samochód nie miał ubezpieczenia OC. Mężczyzna zostawił auto i przypadkowe osoby podwiozły go do Jarosławia.

Marsz milczenia w Jarosławiu po śmierci księdza Stanisława Zbojnowicza, 26 września 2026 roku
Marsz milczenia w Jarosławiu po śmierci księdza Stanisława Zbojnowicza, 26 września 2026 roku
Źródło zdjęcia: Piotr Polak/PAP
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PrzemyślPodkarpacieProkuratura
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