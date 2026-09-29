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Ostatnie pożegnanie księdza, który zginął w ataku w Jarosławiu. "Chcemy podziękować za dobro"

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Pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza
Homilia ks. Adriana, który został ranny w ataku w Jarosławiu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i księżą. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego.

Mszy pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy przemyski Stanisław Jamrozek. Homilię wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. Przypomniał, że w kościele w Grzęsce ksiądz Zbojnowicz został ochrzczony, a przed 40 laty odprawił tam mszę prymicyjną.

- Chcemy podziękować za dobro, które przez cztery dekady ksiądz Stanisław uczynił z miłości do Boga i z miłości do ludzi - mówił ks. Bocho.

Pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza
Pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

"Strażnik serca kościoła"

Wspomniał jego posługę w parafiach, szpitalu w Krośnie i przez ostatnich 16 lat w jarosławskim opactwie. Podkreślił, że codzienną częścią tej posługi było spowiadanie. - Przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka - powiedział. Dodał, że wierni szukali u księdza Zbojnowicza nie tylko rozgrzeszenia, ale też dobrego słowa, pociechy i wskazówek.

Ks. Bocho przywołał także obraz z miejsca ataku w opactwie w Jarosławiu.

- Znaleziono klucz do miejsca świętego, do tabernakulum. Ksiądz Stanisław musiał mieć ten klucz w swoim ręku w chwili, gdy został zaatakowany, ugodzony. To także bardzo poruszający i wymowny obraz. Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum - mówił.

Pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza
Pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Dodał, że ksiądz Zbojnowicz sprawował eucharystię "z wielkim namaszczeniem i pobożnością", miał dar głoszenia kazań.

List prezydenta

Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego, który przysłał również wieniec. Prezydent napisał, że tragiczne okoliczności śmierci ks. Zbojnowicza nie powinny przesłonić pamięci o jego życiu i czterech dekadach służby.

"Głęboko wierzę, że prawdziwą miarą życia księdza Stanisława nie będzie dramat jego ostatnich chwil, lecz dobro, które przez 40 lat kapłaństwa pozostawił w życiu innych ludzi" - podkreślił.

W swoim liście Karol Nawrocki nawiązał też do słów o przebaczeniu wypowiedzianych po ataku przez jednego z rannych kapłanów, ks. Adriana Mantykiewicza.

"Przebaczenie nie oznacza jednak zgody na zło ani rezygnacji ze sprawiedliwości. Przemoc musi zostać stanowczo potępiona, a sprawca zbrodni zgodnie z prawem ponieść odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa odbierać drugiemu człowiekowi życia. Obowiązkiem państwa jest zaś stanowczo reagować na przemoc i zapewniać obywatelom bezpieczeństwo" - napisał prezydent.

Po mszy księża ponieśli trumnę z ciałem księdza Zbojnowicza wokół kościoła. Następnie kondukt udał się na cmentarz w Grzęsce, gdzie kapłan został pochowany w rodzinnym grobie - ceremonia miała charakter prywatny.

Źródło: PAP
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Tagi:
PodkarpacieKościół katolicki
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