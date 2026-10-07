Rzeszów Śledczy przesłuchali Ihora M. "Odmówił składania wyjaśnień"

Atak nożownika w Jarosławiu. Relacje świadków zdarzenia w Klasztorze Sióstr Benedyktynek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Dzisiaj po południu Ihor M. został przesłuchany przez prokuratora i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazała wieczorem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Wcześniej poinformowała, że stan dwóch najciężej rannych mężczyzn, którzy nadal są hospitalizowani w Jarosławiu, poprawił się i jest stabilny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Atak w opactwie w Jarosławiu. Nowe informacje

Areszt w warunkach szpitala psychiatrycznego

31-letni Ihor M. jest podejrzany o to, że 24 września w Jarosławiu zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi, co skutkowało jego śmiercią. Usiłował też pozbawić życia również Krzysztofa G., ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza i Ewę S., powodując u nich ciężkie obrażenia ciała realnie zagrażające życiu.

Ihorowi M. grozi dożywocie. Sąd zastosował areszt na trzy miesiące. Jest on wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego, na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ostatnie pożegnanie księdza, który zginął w ataku w Jarosławiu