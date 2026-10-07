Śledczy przesłuchali Ihora M. "Odmówił składania wyjaśnień"
- Dzisiaj po południu Ihor M. został przesłuchany przez prokuratora i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazała wieczorem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
Wcześniej poinformowała, że stan dwóch najciężej rannych mężczyzn, którzy nadal są hospitalizowani w Jarosławiu, poprawił się i jest stabilny.
Areszt w warunkach szpitala psychiatrycznego
31-letni Ihor M. jest podejrzany o to, że 24 września w Jarosławiu zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi, co skutkowało jego śmiercią. Usiłował też pozbawić życia również Krzysztofa G., ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza i Ewę S., powodując u nich ciężkie obrażenia ciała realnie zagrażające życiu.
Ihorowi M. grozi dożywocie. Sąd zastosował areszt na trzy miesiące. Jest on wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego, na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.