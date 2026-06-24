Rzeszów Zaatakowała nożem, na pytania śledczych nie odpowiadała Oprac. Martyna Sokołowska |

"Przemoc to nie jest sprawa prywatna" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Z ustaleń śledztwa wynika, że 8 maja 2025 roku w Jarosławiu, Kamila B. usiłowała pozbawić życia 80-letnią Genowefę "Zadawała pokrzywdzonej uderzenia rękami oraz ciosy nożem, powodując obrażenia stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Do śmierci ofiary nie doszło dzięki szybko udzielonej pomocy medycznej" - podają śledczy.

Usłyszała zarzuty, nie przyznała się do winy

Kamila B. została zatrzymana tego samego dnia. Początkowo przedstawiono jej zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który następnie - w toku śledztwa - zmieniono na zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkich obrażeń.

Podejrzana nie przyznała się do winy, a po zmianie zarzutów odmówiła składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania śledczych.

Od 8 maja 2025 roku Kamila B. przebywa w areszcie. Proces będzie się toczył w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

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