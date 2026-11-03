Rzeszów 14-letni motocyklista, jego pojazd bez rejestracji i ubezpieczenia Anna Winiarska |

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu jarosławskiego (woj. podkarpackie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Podkarpacka policja

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Uwagę policjantów zwrócił brak tablicy rejestracyjnej motocykla. Zatrzymali kierującego do kontroli.

"Po sprawdzeniu okazało się, że 14-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Ponadto motocykl nie jest zarejestrowany i nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC" – podaje podkarpacka policja.

Motocykl nie był zarejestrowany Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja

Policja zabezpieczyła motocykl, a młodego motocyklistę przekazała pod opiekę rodziców. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który oceni zachowanie 14-latka.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o rozwagę i zainteresowanie tym, w jaki sposób ich dzieci spędzają wolny czas oraz z jakich pojazdów korzystają.

Policja zabezpieczyła motocykl Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja