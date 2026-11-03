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Rzeszów

14-letni motocyklista, jego pojazd bez rejestracji i ubezpieczenia

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motor boczki
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu jarosławskiego (woj. podkarpackie)
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Podkarpacka policja
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Policjanci z Jarosławia zatrzymali do kontroli motocyklistę Okazało się, że to 14-latek. Chłopak nie ma uprawnień, a jego pojazd rejestracji i ubezpieczenia OC.

Uwagę policjantów zwrócił brak tablicy rejestracyjnej motocykla. Zatrzymali kierującego do kontroli.

"Po sprawdzeniu okazało się, że 14-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Ponadto motocykl nie jest zarejestrowany i nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC" – podaje podkarpacka policja.

Motocykl nie był zarejestrowany
Motocykl nie był zarejestrowany
Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja

Policja zabezpieczyła motocykl, a młodego motocyklistę przekazała pod opiekę rodziców. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który oceni zachowanie 14-latka.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o rozwagę i zainteresowanie tym, w jaki sposób ich dzieci spędzają wolny czas oraz z jakich pojazdów korzystają.

Policja zabezpieczyła motocykl
Policja zabezpieczyła motocykl
Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Drogi w PolscemotocyklistamotocrossPolicja
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