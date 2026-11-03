14-letni motocyklista, jego pojazd bez rejestracji i ubezpieczenia
Uwagę policjantów zwrócił brak tablicy rejestracyjnej motocykla. Zatrzymali kierującego do kontroli.
"Po sprawdzeniu okazało się, że 14-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Ponadto motocykl nie jest zarejestrowany i nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC" – podaje podkarpacka policja.
Policja zabezpieczyła motocykl, a młodego motocyklistę przekazała pod opiekę rodziców. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który oceni zachowanie 14-latka.
Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o rozwagę i zainteresowanie tym, w jaki sposób ich dzieci spędzają wolny czas oraz z jakich pojazdów korzystają.
Źródło: tvn24.pl