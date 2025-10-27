Pijany 26-latek uderzył autem w ogrodzenie

Do zdarzenia doszło w powiecie parczewskim

Automatyczne zgłoszenie z systemu eCall w samochodzie marki Mercedes uruchomiło w sobotę przed godziną 13 policyjną interwencję w miejscowości Jabłoń. Na miejscu funkcjonariusze zastali uszkodzony pojazd, który uderzył w betonowe ogrodzenie jednej z posesji.

Jak ustalili policjanci, za kierownicą mercedesa siedział 26-letni mieszkaniec gminy Milanów. Po kolizji mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia, by - jak tłumaczył - "dogadać się" z właścicielką zniszczonego ogrodzenia. Został zatrzymany przez mundurowych.

System w samochodzie powiadomił służby o wypadku Źródło: KPP Parczew

Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo wynik narkotestu okazał się pozytywny, a w samochodzie funkcjonariusze znaleźli susz marihuany.

Policjanci zabezpieczyli pojazd i zatrzymali kierowcy prawo jazdy. 26-latek usłyszy zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, posiadania narkotyków oraz spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.