Skakali na prowizorycznej skoczni, 13-latek upadł i stracił przytomność

Do wypadku doszło w niedzielę 18 stycznia około godziny 16.30 w miejscowości Iskrzynia w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu.

Jak przekazał nam starszy posterunkowy Adrian Kuźniar z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, kilku nastolatków na wzniesieniu zbudowało sobie prowizoryczną skocznię narciarską i skakała tam na nartach.

13-latek w szpitalu

- Jeden z nich podczas skoku upadł i uderzył głową o mocno ubity lód i stracił przytomność. Koledzy, którzy z nim byli o zdarzeniu powiadomili służby, nieprzytomny chłopak został przewieziony karetką pogotowia do szpitala w Krośnie - powiedział nam Kuźniar.

Ranny to 13-letni chłopak.

Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia krośnieńska policja.

