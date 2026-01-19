Skakali na prowizorycznej skoczni, 13-latek upadł i stracił przytomność

Do wypadku doszło w niedzielę 18 stycznia około godziny 16.30 w miejscowości Iskrzynia w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu.
Jak przekazał nam starszy posterunkowy Adrian Kuźniar z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, kilku nastolatków na wzniesieniu zbudowało sobie prowizoryczną skocznię narciarską i skakała tam na nartach.
13-latek w szpitalu
- Jeden z nich podczas skoku upadł i uderzył głową o mocno ubity lód i stracił przytomność. Koledzy, którzy z nim byli o zdarzeniu powiadomili służby, nieprzytomny chłopak został przewieziony karetką pogotowia do szpitala w Krośnie - powiedział nam Kuźniar.
Ranny to 13-letni chłopak.
Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia krośnieńska policja.
Autorka/Autor: ms/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock