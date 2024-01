Próbował zgwałcić i udusił 84-letnią sąsiadkę. Jest opinia biegłych

czytaj dalej

Apel o przerwanie protestu głodowego, taki humanitarny, jest oczywiście zrozumiały. Natomiast, co do procedury ułaskawieniowej, myślę, że ksiądz biskup ma świadomość, że ułaskawienie jest domeną prezydenta - powiedział szef KPRM Jan Grabiec, odnosząc się do listu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.