Wjechała w dzieci, 11-letni Paweł zmarł. Po tragicznym wypadku będą zmiany

Ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę i montaż progu zwalniającego to zmiany, jakie do końca listopada mają zostać wprowadzone na drodze w Humniskach (woj. podkarpackie), przy której 11 października doszło do tragicznego wypadku. 78-latka kierująca osobowym oplem wjechała w dwoje 11-letnich chłopców, jeden z nich nie przeżył.