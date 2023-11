Pawełek nie żyje, mieszkańcy od lat walczą o chodnik. "To mogłam być ja i moje dzieci"

Paweł wracał z kolegami ze szkoły, kiedy wjechało w niego auto. Od domu dzieliło do zaledwie sto metrów, od zakrętu 20. Został potrącony na prostym odcinku drogi. 78-latka, która kierowała samochodem, nawet nie hamowała. Wstępne ustalenia wskazują, że jechała zbyt szybko. Miejscowi od lat apelują do lokalnych władz o zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, na której doszło do tragedii. Chcą budowy chodnika i progów zwalniających. - Jedno dziecko już zmarło, wystarczy - mówi Joanna Chrobak-Augustyn zaangażowana w walkę o poprawę bezpieczeństwa.

- To mogłam być ja i dwójka moich dzieci - mówi mi Joanna Chrobak-Augustyn, mieszkanka Humnisk, wioski na Podkarpaciu. Spotykamy się u niej w domu. Na rękach trzyma niespełna czteromiesięcznego chłopca. Razem z mężem wychowują jeszcze córkę, która niedługo skończy cztery lata.

- Do wypadku doszło przed godziną 14, kiedy zazwyczaj odbieram ją z przedszkola i to ja z wózkiem i dziećmi mogliśmy iść wtedy tą drogą - mówi. I dodaje: - Ten tragiczny wypadek tąpnął nami tutaj bardzo.

Do przejścia miał jeszcze niespełna 100 metrów, do zakrętu 20

Joanna z rodziną mieszka w Humniskach od dwóch lat. Ich dom stoi bezpośrednio przy drodze, kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie 11 października doszło do tragicznego wypadku. W dzieci, które wracały ze szkoły, wjechał samochód osobowy.

Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Był pogodny, słoneczny dzień. Dzieci szły poboczem, bo wzdłuż ulicy, którą miejscowi nazywają "Kościelną" nie ma chodnika. Poruszały się prawidłowo. W pewnym momencie z naprzeciwka nadjechał samochód i z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w grupę 10- i 11-latków. Dwie dziewczynki, które szły z przodu, zdążyły w porę uskoczyć, auto uderzyło w dwóch 11-letnich chłopców, Pawła i Kubę.

Paweł miał za chwilę skręcić w boczną uliczkę, która prowadzi do jego domu. Do przejścia miał jeszcze w sumie około stu metrów, do zakrętu około 20. To on przyjął na siebie prawie cały impet uderzenia samochodu. Chłopiec zginął na miejscu.

Kuba do domu miał 150 metrów. Przeżył wypadek, choć też został ranny. Został przetransportowany karetką do szpitala w Rzeszowie. Na szczęście obrażenia nie były aż tak groźne. Chłopiec po kilku dniach opuścił lecznicę.

Osobowym oplem - jak informowała wówczas policja - kierowała 78-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego. W aucie jechała z mężem. W chwili wypadku była trzeźwa. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego nagle zjechała z jezdni. Podczas przesłuchania w prokuraturze kobieta odmówiła składania wyjaśnień.

- Warunki do jazdy tego dnia były dobre - było pogodnie, nawierzchnia była sucha. Trudno powiedzieć, dlaczego to się wydarzyło - mówił nam podczas jednej z rozmów oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, aspirant Tomasz Hałka.

"Tej tragedii można było uniknąć"

Mieszkańcy uważają, że tej tragedii można było uniknąć, gdyby włodarze wysłuchali ich apeli o poprawę bezpieczeństwa na wspomnianej drodze. - Od dekady o tym mówimy, i co? I nic, musiało dojść do tragedii, aby ktoś z włodarzy na poważnie zainteresował się tematem - mówi mi jeden z mieszkańców.

W działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa od lat zaangażowany jest także miejscowy proboszcz, ksiądz Julian Tarnawski. - To nie jest tylko kwestia braku chodnika, ale także prędkości, z jaką poruszają się samochody. Po remoncie nawierzchni kierowcy jeżdżą tutaj bardzo szybko - ocenia duchowny w rozmowie z tvn24.pl.

Problemem, jak dodaje, jest też spore natężenie ruchu. - Kierowcy skracają sobie trasę i zamiast główną, jadą tą drogą. Najgorzej jest w weekendy w sezonie turystycznym, kiedy ludzie kierują się w Bieszczady, wtedy ruch jest bardzo duży i jest niebezpiecznie - opowiada duchowny.

I dodaje. - Doszło do ogromnej tragedii, która wstrząsnęła naszą lokalną społecznością. Życia dziecku nic nie wróci, ale trzeba zrobić wszystko, aby taka sytuacja się nie powtórzyła.

Petycja mieszkańców: potrzebny chodnik i progi zwalniające

Ulica "Kościelna" została wyremontowana w ubiegłym roku. Inwestycję o wartości blisko dwóch milionów złotych sfinansował z własnej kasy powiat brzozowski.

Przy okazji remontu mieszkańcy zaapelowali do władz o budowę chodnika i progów zwalniających. Petycję w tej sprawie, pod którą podpisało się ponad sto osób, w czerwcu ubiegłego roku złożyli na ręce sołtysa, Stanisława Kułaka.

- Obiecał nam, że przekaże ją panu staroście, porozmawia z nim na temat chodnika i doprowadzi do tego, aby powstał - relacjonuje Joanna Chrobak-Augustyn. - Do dzisiaj nic się w tej sprawie nie wydarzyło - dodaje.

Mieszkańcy chcą, aby chodnik powstał od kościoła do końca zabudowań, przynajmniej po jednej stronie jezdni. To odcinek o długości niespełna jednego kilometra.

Tymczasem kierowcy chętnie korzystają ze świeżo wyremontowanej nawierzchni i dociskają pedał gazu, mimo że maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się po tej drodze, wynosi 50 kilometrów. Wjazd na teren zabudowany od strony sąsiedniej miejscowości poprzedza długa prosta, jest się więc gdzie rozpędzić.

Kilkukrotnie przeszłam pieszo newralgiczny odcinek. Minęło mnie kilkadziesiąt samochodów - głównie osobowych, ale też kilka dostawczych i ciężarówek. Mało który kierowca na mój widok zwalniał. Przed jednym z dostawczaków musiałam uskoczyć do rowu.

Po tragicznym wypadku mieszkańcy złożyli kolejną petycję

Mieszkańcy są zdania, że gdyby przy drodze był chodnik, tragedii, w której zginął 11-letni Paweł można było uniknąć. Nie chcą dłużej czekać. 16 października spotkali się ze starostą i po raz kolejny zaapelowali o podjęcie działań, które podniosą bezpieczeństwo.

Na jego ręce złożyli też kolejną petycję z apelem o montaż progów zwalniających na oraz budowę chodnika przy ulicy "Kościelnej" (ulica nie ma oficjalnej nazwy, tak nazywają ją mieszkańcy).

Pod petycją ponownie podpisało się ponad sto osób. Dołączyli do niej pismo, w którym czytamy:

"Czy musiało zginąć czyjeś dziecko, a inne trafić w ciężkim stanie do szpitala, aby władze samorządowe zwróciły uwagę na od dawna podnoszony przez nas problem braku zabezpieczeń wzdłuż wyżej wymienionej drogi?"

Mieszkańcy spotkali się ze starostą, wypracowano "uzgodnienia"

Spotkanie ze starostą pierwotnie miało odbyć się w terenie, przy drodze, gdzie 11 października doszło do tragicznego wypadku. Ostatecznie odbyło się w siedzibie starostwa. Wziął w nim udział także Tomasz Zagrobelny, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) w Brzozowie i kilkoro mieszkańców Humnisk, którzy mają małe dzieci i korzystają z newralgicznego odcinka drogi.

- Starosta chętnie nas przyjął i wysłuchał. Stwierdził, że petycji, którą w czerwcu ubiegłego roku przekazaliśmy sołtysowi, nie widział - relacjonuje Joanna Chrobak-Augustyn.

Dodaje, że podczas spotkania uzgodniono m.in., że na drodze zainstalowane zostaną progi zwalniające oraz znaki drogowe informujące o ograniczeniu prędkości i jeszcze w tym roku ruszą procedury związane z budową chodnika. Inwestycja ma też zostać wpisana do przyszłorocznego budżetu.

- Mamy świadomość tego, że nikt nie zbuduje nam chodnika "na już", ale chodzi nam o to, aby jak najszybciej zacząć prace projektowe, bo to wszystko trwa, a im szybciej procedury ruszą, tym szybciej nasze dzieci będą bezpieczne - komentuje Joanna Chrobak- Augustyn.

I dodaje: - Tu chodzi m.in. o bezpieczeństwo i życie moich dzieci. Jestem matką i nie odpuszczę dopóki coś nie zostanie zrobione. Jedno dziecko już zmarło, wystarczy.

- Sam boję się teraz chodzić po tej drodze. Wychowałem się tutaj i nigdy do tej pory na tej drodze nie było takiego natężenia ruchu, a samochody nie poruszały się tak szybko - dodaje Paweł Augustyn, maż Joanny.

Najpierw progi zwalniające, później chodnik

Pierwsze zabezpieczenia - progi zwalniające i oznakowanie z ograniczeniem prędkości - jak relacjonuje Joanna Chrobak-Augustyn powołując się na informacje przekazane podczas spotkania w starostwie przed dyrektora ZDP w Brzozowie Tomasza Zagrobelnego - miały zostać zainstalowane w przeciągu "dwóch, trzech tygodni".

Kiedy w piątek (3 listopada), czyli blisko trzy tygodnie po spotkaniu w starostwie byliśmy w Humniskach, żadne prace na drodze nie były jeszcze rozpoczęte. Dwukrotnie (w piątek i poniedziałek) dzwoniliśmy do ZDP w Brzozowie aby zapytać, kiedy ruszą, ale dyrektor był niedostępny.

Starosta brzozowski Zdzisław Szmyd dopytywany przez nas w poniedziałek o realizację "uzgodnień" wypracowanych z mieszkańcami podczas spotkania przekazał, że prace przy montażu progów zwalniających "zostały zlecone".

Kiedy przekazaliśmy mu informację, że do piątku na newralgicznym odcinku nie było ani progów zwalniających, ani znaków z ograniczeniem prędkości, powiedział, że "dopyta o to dzisiaj dyrektora". - Jeśli prace jeszcze nie ruszyły to zlecę ich realizację - powiedział.

W rozmowie z tvn24.pl przekazał też, że ruszyły procedury związane z budową chodnika. Do inwestycji dołożyć ma się gmina. - Pismo w tej sprawie zostało już wysłane do burmistrza, na dniach spodziewamy się odpowiedzi. Burmistrz wyraził zgodę na partycypację w kosztach - przekazał.

Dodał, że budowa chodnika przy ulicy "Kościelnej" "jest w planie". - Mamy świadomość, że przy zabudowaniach jest on potrzebny. To nie tak, że ignorujemy głos mieszkańców. Mamy w zarządzie około 240 kilometrów dróg, w większości przy terenach zabudowanych, gdzie też jest niebezpiecznie. Nie jesteśmy w stanie zbudować chodników wszędzie w jednym czasie, prace realizujemy sukcesywnie - powiedział.

- O tym chodniku zaledwie kilka dni przed wypadkiem rozmawiałem z panem starostą - mówi Stanisław Kułak, sołtys Humnisk.

Dodaje, że wcześniej na wniosek mieszkańców wielokrotnie interweniował w samorządzie w sprawie remontu drogi, który udało się zrealizować w ubiegłym roku. - Z informacji, jakie posiadam wynika, że zadanie zostało podzielone na dwa etapy, miał być remont nawierzchni, a w późniejszym etapie miał być wykonywany chodnik. Niestety, w międzyczasie stało się to nieszczęście - powiedział.

I dodał: To co się stało jest też dla mnie dużą nauczką, że nie udało się tej inwestycji zrealizować w jednym etapie.

Przekazał, że o budowie chodnika "niejednokrotnie rozmawiał z panem starostą", a budowa "była w planach". - Relacji z samorządem nie mam złych, jakiekolwiek prośby z mojej strony nie zostają bez odzewu - podkreślił w rozmowie z tvn24.pl. "Nie pamięta" czy w czerwcu ubiegłego roku przekazał staroście petycję od mieszkańców w sprawie budowy chodnika.

- Czy może pan za naszym pośrednictwem zapewnić mieszkańców, że zrobi wszystko, aby ten chodnik w jak najszybszym czasie powstał? - pytam sołtysa.

- Będę robił wszystko, aby tak się stało. Mieszkam niedaleko, sam z tej drogi korzystam i wiem, że chodnik jest tam potrzebny - zapewnił.

78-latka usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzozowie. 78-latka, która wjechała w grupę dzieci i jedno z nich śmiertelnie potrąciła usłyszała zarzut z artykułu 177 par. 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jak poinformował prokurator Ryszard Sawicki, zastępca prokuratora rejonowego w Brzozowie, kobieta nie przyznała się do postawionego jej zarzutu i odmówiła składania wyjaśnień.

- W sprawie powołany został biegły z zakresu ruchu drogowego w celu oceny stanu technicznego pojazdu, którym poruszała się kobieta i tego, czy miał on wpływ na zaistnienie wypadku. Zadaniem biegłego będzie też odtworzenia przebiegu tego i ustalenia jego przyczyn - przekazał w rozmowie z tvn24.pl prokurator Sawicki.

Biegły będzie też ustalał prędkość, z jaką poruszał się samochód. Jak poinformował nas prokurator, na miejscu nie było śladów hamowania, a kobieta - chwilę przed wypadkiem mijała się z busem, poruszała się przy krawędzi jezdni. - Obrażenia dziecka i uszkodzenia samochodu wskazują na to, że pojazd poruszał się z nadmierną prędkością - przekazywał nam podczas jednej z rozmów prokurator Sawicki.

Dotarliśmy do kierowcy innego pojazdu, który chwilę przed wypadkiem mijał się z samochodem, którym kierowała 78-latka. - Mijaliśmy się, droga w tym miejscu jest pod skosem, kobieta ścięła zakręt, zjechała na nasz pas i mało nie doprowadziła do zderzenia czołowego z nami. To było chwilę przed tym wypadkiem - my wyjeżdżaliśmy z drogi, a ona w nią wjeżdżała - relacjonował w rozmowie z tvn24.pl.

Jak informowała prokuratura, wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku było niezachowanie ostrożności przez 78-latkę kierującą pojazdem. Wobec kobiety zastosowany został dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

