"Trzymał rękę na klatce piersiowej". Przejęli telefon i wezwali pomoc

Hoszów woj. podkarpackie Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci w Hoszowie na poboczu drogi zauważyli sopla z wyłącznymi światłami awaryjnymi. Funkcjonariusze zatrzymali się, aby sprawdzić, co się stało i czy siedzący w aucie kierowca, nie potrzebuje pomocy. Kiedy podeszli do samochodu zauważyli mężczyznę, który trzymał rękę na klatce piersiowej i próbował wezwać pomoc medyczną. Policjanci wzięli jego telefon i dokończyli zgłoszenie na numer alarmowy.

Policjanci pomogli 46-latkowi Źródło: KPP Ustrzyki Dolne

Funkcjonariusze zaopiekowali się 46-latkiem i do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowali jego stan. Po przybyciu ratowników, mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego został przewieziony do szpitala. Funkcjonariusze o sytuacji powiadomili rodzinę.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala Źródło: KPP Ustrzyki Dolne

"Pamiętajmy, że w takich sytuacjach liczy się czas i spokój działania. Bądźmy wrażliwi na potrzeby innych - od naszego wsparcia może zależeć czyjeś zdrowie lub życie" - podkreślają mundurowi.